13 bãi rác quá tải và sắp đầy, Cần Thơ cấp bách tìm cách xử lý

Thông tin này được Sở NN-MT thành phố Cần Thơ nêu rõ trong văn bản phục vụ họp báo định kỳ quý 3/2026 chiều 8.10.

Theo thống kê, 29 bãi này đang tiếp nhận rác sinh hoạt của 35 xã, phường với khối lượng khoảng 210 tấn/ngày; tổng lượng rác tồn đọng ước 270.000 - 300.000 tấn. Toàn thành phố chỉ còn 16 bãi rác có khả năng tiếp nhận.

Người dân nhặt rác tại bãi rác chờ xử lý của Công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng (phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) ẢNH: DUY TÂN

Sở NN-MT thành phố Cần Thơ cảnh báo việc tiếp tục dồn rác thải mới vào các bãi quá tải hoặc sắp đầy đang làm gia tăng nguy cơ rỉ nước rác, mùi hôi, côn trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và tăng chi phí cải tạo về sau.

Chưa kể Cần Thơ còn tồn lưu lượng rác khổng lồ tại các bãi đã đóng cửa như Tân Long tồn gần 1,3 triệu tấn; khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng tồn 700.000 tấn, bãi rác số 8 tồn 400.000 tấn cùng một số bãi rác cũ khác đang chờ kiểm soát, cải tạo và phục hồi môi trường theo lộ trình.

Hiện tổng lượng rác sinh hoạt phát sinh, được thu gom và xử lý trên toàn thành phố dao động 1.200 đến hơn 1.712 tấn/ngày.

Để giải tỏa áp lực cho 13 bãi rác quá tải và sắp đầy, Sở NN-MT Cần Thơ đề xuất phương án điều tiết khoảng 135 tấn rác/ngày của 23 xã, phường chuyển về Nhà máy điện rác Hậu Giang xử lý. Nhà máy này hiện tiếp nhận khoảng 160 tấn/ngày, trong khi giấy phép cho phép tiếp nhận tới 480 tấn/ngày (công suất lò đốt 380 tấn/ngày), hoàn toàn đủ dư địa tiếp nhận để hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Để giải tỏa áp lực cho 13 bãi rác quá tải và sắp đầy, Sở NN-MT Cần Thơ đề xuất phương án điều tiết khoảng 135 tấn rác/ngày về Nhà máy điện rác Hậu Giang xử lý ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh áp lực bãi rác, thành phố Cần Thơ hiện cũng chỉ có 2 trạm trung chuyển rác vận hành đúng quy hoạch (tại phường Cái Khế và phường Long Tuyền), còn lại phải dùng 15 điểm tập kết tạm gần khu dân cư, lề đường gây nguy cơ ô nhiễm mùi và mất mỹ quan. Sở NN-MT thành phố Cần Thơ cho biết, đang chuẩn bị đầu tư thêm trạm trung chuyển tại phường Tân An để từng bước hoàn thiện hạ tầng thu gom.

Đối với các điểm tồn đọng rác tự phát, Sở NN-MT thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp cùng UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, tổ chức tổng vệ sinh xóa các bãi rác tự phát, lắp biển cấm và rà soát nhu cầu lắp camera giám sát tại các điểm "nóng" vi phạm để xử lý kịp thời.