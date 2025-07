13 đặc khu của Việt Nam: Kiên Hải - đặc khu ít nghe tên

Cuối năm 1982, trước yêu cầu an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế biển đảo, nhận thấy vùng biển rộng lớn, nhiều đảo cách đất liền rất xa, có đảo hơn 100 km, rất khó cho công tác quản lý..., tỉnh Kiên Giang đề nghị Chính phủ cho thành lập huyện mới, lấy tên là Kiên Hải.

Cầu cảng Hòn Tre vắng lặng và đơn giản ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày 29.3.1983, Chính phủ thành lập huyện Kiên Hải trên cơ sở xã đảo Lại Sơn (cả quần đảo Nam Du và Hòn Tre), huyện An Biên; quần đảo Hải Tặc, Bà Lụa và Hòn Nghệ thuộc huyện Hà Tiên.

Khi thành lập, Kiên Hải có 6 xã, gồm: Xã Hòn Tre (trung tâm huyện), xã An Sơn (quần đảo Nam Du), xã Lại Sơn (hòn Sơn Rái), xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải (quần đảo Bà Lụa) và xã Tiên Hải (quần đảo Hải Tặc).

Toàn cảnh xã An Sơn (đặc khu Kiên Hải) nhìn từ trên cao xuống ẢNH: ĐỘC LẬP

Năm 1987, Kiên Hải còn 5 xã (xã Tiên Hải được giao về thị xã Hà Tiên).

Năm 2000, Kiên Hải còn lại 3 xã (Hòn Tre, Lại Sơn và An Sơn), diện tích tự nhiên là 27,85 km2, gồm 23 đảo, trong đó xã An Sơn gồm 21 đảo.

Năm 2005, xã Nam Du được thành lập, trên cơ sở tách ra từ xã đảo An Sơn huyện Kiên Hải gồm 10 hòn đảo, với 3 ấp (An Bình, An Phú và Hòn Mấu).

Trước 6.2025, huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang, gồm 4 xã, 13 ấp.

Ngày 30.6, sau khi kết thúc lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tỉnh An Giang mới, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang đã chỉ định ông Nguyễn Quốc Tuấn làm Bí thư Đảng ủy, ông Châu Hùng Kỳ giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải, thuộc tỉnh An Giang.