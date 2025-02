13 lãnh đạo cấp phòng của Công an Bắc Giang xin nghỉ hưu sớm

Chiều 24.2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với các lãnh đạo, chỉ huy công an đang công tác trong tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 13 cán bộ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy công an theo mô hình ba cấp (bộ, tỉnh, xã) và không tổ chức công an cấp huyện, đến nay công tác bảo đảm triển khai mô hình mới của đơn vị này đã hoàn thành, đủ điều kiện bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Tại lễ công bố, đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, trao quyết định nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 13 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng gồm: 9 trưởng công an cấp phòng, huyện, thành phố; 4 phó trưởng phòng.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá, 13 cán bộ nêu trên đều là những người có bề dày kinh nghiệm công tác, thấp nhất cũng trên 30 năm và cao nhất là hơn 41 năm.

Dù chưa đủ hạn tuổi phục vụ cao nhất trong công an nhân dân nhưng 13 cán bộ này có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để nhường bước, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ tuổi có điều kiện kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được.