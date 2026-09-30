13 năm nơm nớp lo chạy lũ sông Lam

Nửa đêm ôm đồ chạy lũ

Cụm dân cư Hòa Lam nằm phía ngoài đê, sát mép sông Lam. Đến mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao, hàng chục hộ dân nơi đây lại thấp thỏm, sẵn sàng sơ tán.

Cụm dân cư Hòa Lam (bên phải) nằm ngoài đê sông Lam ẢNH: CTV

"Nửa đêm cũng phải chạy, ôm đồ đạc chất lên thuyền rồi bơi vào đê. Nếu được thông báo trước, người dân còn chủ động sơ tán, mang theo được ít đồ đạc. Còn lũ từ thượng nguồn bất ngờ ập về thì không kịp, đồ dùng ngâm nước hỏng hết", ông Đậu Xuân Thủy, một cư dân cụm dân cư Hòa Lam, kể.

Để giúp người dân thoát khỏi cảnh thường xuyên chạy lũ, năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư, di dời toàn bộ cụm dân cư Hòa Lam gồm 58 hộ vào khu vực phía trong đê. Khu tái định cư cách nơi ở hiện tại của người dân khoảng 500 m. Tuy nhiên, do thiếu vốn, dự án kéo dài nhiều năm và đến năm 2020 mới chính thức khởi công. Một năm sau, khu tái định cư cơ bản hoàn thành.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài khiến số hộ dân tăng từ 58 lên 82 hộ do con cái lập gia đình, tách hộ nhưng vẫn phải sinh sống trên đất của bố mẹ. Để bố trí chỗ ở cho số hộ phát sinh, các cơ quan chức năng nhiều lần điều chỉnh phương án, đồng thời mở rộng khu tái định cư.

Nửa đêm lo chạy lũ ẢNH: CTV

Đất đã có nhưng dân vẫn phải chờ

Sau nhiều năm chờ đợi, đầu tháng 7 vừa qua, UBND P.Trường Vinh phê duyệt phương án bố trí đất ở cho 34 hộ dân thuộc đợt 1. Mỗi hộ được bố trí một lô đất diện tích 150 m² để làm nhà ở và có trách nhiệm bàn giao đất tại nơi ở cũ cho chính quyền.

Đến nay, các hộ đủ điều kiện đã nhận đất, một số hộ đã khởi công xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, 38 hộ còn lại, trong đó có 24 hộ là con cái lập gia đình, tách hộ trong thời gian dự án kéo dài vẫn đang phải chờ được bố trí đất.

Bà Hoàng Thị Thuyết, Bí thư Chi bộ khối Hưng Hòa 1, cho biết, nếu 24 hộ phát sinh không được bố trí đất tại khu tái định cư thì họ vẫn phải ở lại vùng ngoài đê, trong khi chưa có phương án di dời nào khác.

Người dân mong mỏi sớm thoát khỏi cảnh chạy lũ ẢNH: K.HOAN

"Nếu các hộ mới không được bố trí đất ở khu tái định cư thì họ phải ở lại, không biết di dời đi đâu. Như vậy, mục tiêu của dự án là đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt sẽ khó đạt được", bà Thuyết nói.

Theo bà Thuyết, các hộ dân ở đây đều có đất ở, nhà ít nhất 200 m², một số hộ có 500 - 600 m² và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc phát sinh hộ mới chủ yếu do dự án triển khai quá chậm, trong thời gian chờ đợi con cái lập gia đình, nhưng người dân lại không được tách thửa.

"Chúng tôi đã kiến nghị chính quyền bố trí đất cho các hộ mới để đảm bảo quyền an sinh, giúp họ thoát khỏi vùng ngập lụt nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", bà Thuyết thông tin và cho biết, phần lớn người dân cụm dân cư Hòa Lam sống bằng nghề chài lưới trên sông, thu nhập bấp bênh. Việc xoay xở tiền để xây một căn nhà mới trên lô đất được Nhà nước bố trí đã khó, nếu phải bỏ tiền mua đất thì càng vượt quá khả năng của nhiều gia đình.

Khu tái định cư đã hoàn thành trong khi dân vẫn phải chờ từ năm 2023 ẢNH: K.HOAN

Trong 13 năm kể từ khi dự án di dời được phê duyệt, người dân không được sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa và cũng không được tách thửa để chia đất cho con. Nhiều gia đình phải để 3 - 4 thế hệ cùng sống trong những căn nhà cũ chật chội. Mỗi khi mưa lũ xảy ra, cả gia đình lại phải tất tả sơ tán vào phía trong đê.

"Vì không được tách thửa nên khi con cái lập gia đình cũng không thể tách thành hộ riêng biệt mà phải tiếp tục sống chung với bố mẹ. Nếu không xem xét bố trí tái định cư cho các gia đình mới thì rất khó đảm bảo công bằng cho người dân", bà Thuyết nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho hay, tháng 7 vừa qua, phường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An báo cáo và xin ý kiến xử lý những vướng mắc liên quan đến dự án tái định cư này.

Theo đó, ngoài 34 hộ đã đủ điều kiện bố trí đất, còn 38 hộ đang cần được xem xét, bố trí đất. UBND P.Trường Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét bố trí cho 38 hộ này, trong đó có 24 hộ mới phát sinh, mỗi hộ 150 m² đất ở tại khu tái định cư và được miễn tiền sử dụng đất.

"Phường đã khảo sát, kiểm tra kỹ và đề xuất để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con và nếu tỉnh đồng ý thì phường sẽ thực hiện ngay việc bố trí đất", ông Phong khẳng định.

Theo ông, người dân được bố trí đất phải trả lại đất nơi ở cũ cho Nhà nước. Ngoài 150 m2 đất được cấp không thu tiền, theo nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An, mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng để di dời nhà cửa.