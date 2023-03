13 năm ròng rã đi đòi sổ đỏ đất tái định cư

G IAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ NHƯNG KHÔNG GIAO SỔ ĐỎ

Năm 2010, chính quyền địa phương thu hồi một thửa đất của ông Bùi Công Nhân tại P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để phục vụ xây dựng cơ sở trường học. Tháng 8.2010, ông Nhân được cấp thửa đất tái định cư (không qua đấu giá) với tổng diện tích 115 m2, mục đích làm nhà ở, thời gian sử dụng lâu dài tại P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột.

Ngôi nhà của ông Nhân 13 năm qua vẫn chưa được cấp sổ đỏ

T.CHUYÊN

Cũng trong năm 2010, ông Nhân được bàn giao đất thực địa và làm các thủ tục liên quan để đóng thuế, nộp tiền sử dụng đất… Tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Buôn Ma Thuột có giấy hẹn vào ngày 19.9.2010 sẽ làm thủ tục cho ông Nhân nhận sổ đỏ. Thế nhưng từ đó đến nay gần 13 năm, ông Nhân vẫn chưa có sổ đỏ thửa đất của mình.

Theo ông Nhân, trước đây khi ông đến theo lịch hẹn thì được trả lời là cán bộ tiếp nhận hồ sơ đất của ông đang đi học, phải chờ. Sau đó, vụ việc cứ dây dưa mãi không xong, ông Nhân muốn đóng tiền để làm sổ đỏ nhưng đến nay vẫn chưa làm được.

Cũng theo ông Nhân, năm 2019, khi làm ăn thất bại, ông đã chuyển nhà về Quảng Ngãi. Liên tục những năm sau đó, ông Nhân phải bắt xe đò, xuôi ngược hàng trăm chuyến từ Quảng Ngãi lên Đắk Lắk chầu chực, gõ cửa các cơ quan chức năng để làm sổ đỏ nhưng không có kết quả.

"Có lần tôi lên Đắk Lắk ở lại luôn vài tháng, hy vọng làm xong sổ đỏ mới về nhưng bất thành, nhà cửa giờ bỏ hoang. Không hiểu sao cơ quan chức năng để người dân chịu khổ hàng chục năm như thế mà không giải quyết, khiến gia đình tôi gặp khó khăn đủ đường", ông Nhân thất vọng nói.

Ông Bùi Công Nhân bức xúc với việc gần 13 năm đi “đòi” sổ đỏ đất tái định cư mà chưa được T.CHUYÊN

V ẪN CHƯA RÕ "LỖI DO AI" (!?)

Ông Nhân cho biết lý do ông chưa làm được sổ đỏ là cơ quan chức năng không xác định được giá đất tại thửa đất đã cấp cho ông. "Có người gợi ý tôi nộp tiền theo giá đất năm 2023 để nhanh được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, như vậy thì số tiền phải nộp rất lớn so với giá đất thời điểm 2010 và cũng đồng nghĩa là tôi nhận mình sai, phải nộp phạt nên tôi không chịu. Trong khi đó, lỗi của việc này là do các cơ quan liên quan, không phải do tôi", ông Nhân bức xúc.

Trong các tài liệu liên quan, UBND TP.Buôn Ma Thuột xác định ông Nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vì chưa được cơ quan có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền sử dụng đất. UBND TP.Buôn Ma Thuột cũng cho rằng ông Nhân không phải nộp phạt chậm do lỗi của cơ quan nhà nước và đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho đơn vị phê duyệt giá đất đã cấp cho ông Nhân với mức giá 4,5 triệu đồng/m2 (tính giá tại thời điểm giao đất năm 2010 - PV).

Vừa qua, Sở TN-MT Đắk Lắk đã tổ chức họp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND TP.Buôn Ma Thuột để thống nhất hướng xử lý đối với vụ việc của ông Nhân. Sau cuộc họp, tháng 1.2023, Sở TN-MT đã có báo cáo, bác bỏ đề xuất của UBND TP.Buôn Ma Thuột về việc tính giá đất 4,5 triệu đồng/m2 đối với thửa đất đã cấp cho ông Nhân. Đồng thời Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình tham mưu, ban hành các thủ tục giao đất cho ông Nhân; làm rõ các nội dung giao đất thực địa, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Nhân.

Mới đây, trong tháng 2.2023, ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký công văn chỉ đạo, giao UBND TP.Buôn Ma Thuột thực hiện rà soát các nội dung mà Sở TN-MT đề xuất. Trong văn bản chỉ đạo, ông Cảnh cho biết khi có báo cáo của UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ có văn bản đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, cho biết hiện TP đang rà soát lại các thủ tục liên quan đến thửa đất của ông Nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và ý kiến của Sở TN-MT nhằm làm rõ nguyên nhân vướng mắc, lỗi do ai.

"Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình rà soát để báo cáo UBND tỉnh. Thửa đất của ông Nhân được giao từ năm 2010 nhưng đến bây giờ mới thu tiền sử dụng đất thực sự rất khó, chưa biết thu như thế nào", ông Thắng nói.