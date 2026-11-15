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    13 thạc sĩ trúng cử trưởng ấp ở Cần Thơ

    Thanh Duy
    Thanh Duy
    Trong số 1.227 người trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực ở Cần Thơ, có 13 người trình độ thạc sĩ có và 1 người trên 65 tuổi.

    Chiều 15.11, tin từ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết đến 14 giờ cùng ngày, toàn bộ 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc bầu trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

    Công tác bầu cử tổ chức ổn định, đảm bảo an ninh trật tự và thời tiết tương đối thuận lợi.

    13 thạc sĩ trúng cử trưởng ấp ở Cần Thơ- Ảnh 1.

    Không khí bầu cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Cần Thơ

    ẢNH: TRUNG PHẠM

    Trong số những người trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực, có có 951 người tái cử và 276 người giới thiệu ứng cử mới.

    Về tiêu chuẩn trình độ, thạc sĩ có 13 người, đại học có 533 người, cao đẳng có 76 người, trung cấp có 250 người, trung học phổ thông có 257 người và trung học cơ sở có 98 người. Về tiêu chuẩn độ tuổi, 564 người dưới 40 tuổi, 662 người từ 40 đến 65 tuổi và có 1 người trên 65 tuổi.

    Trước đó, tính đến 7 giờ ngày 15.11, qua rà soát, cập nhật niêm yết danh sách cử tri hộ gia đình, toàn thành phố Cần Thơ có 852.359/983.178 hộ gia đình có mặt tại địa phương để tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 86,69%.

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