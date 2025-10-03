1.300 người chạy bộ gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh

Tại sự kiện, Tổng giám đốc Diana Unicharm Takahiro Okada khẳng định thông điệp "For U For Future – Vì bạn, vì tương lai" thể hiện cam kết của Diana Unicharm trong việc chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho nhân viên, người tiêu dùng và cộng đồng địa phương. "Unicharm nỗ lực không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng Việt, xây dựng một xã hội cộng sinh, giàu lòng nhân ái, nơi không ai bị bỏ lại phía sau", ông Takahiro Okada chia sẻ