1.300 người chạy bộ gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh

Các "vận động viên" đã có màn khởi động tràn đầy năng lượng
ẢNH: TUẤN MINH
Đây là phần thi dành cho toàn thể nhân viên, tạo không khí sôi động, kết nối và lan tỏa tinh thần đồng đội
ẢNH: TUẤN MINH
Anh Nguyễn Văn Lưu (nhân viên nhà máy Diana Unicharm) là người đầu tiên cán đích ở phần thi cá nhân. "Qua sự kiện này, tôi muốn gửi thông điệp tới mọi người hãy rèn luyện sức khỏe thật tốt. Khi cơ thể khỏe mạnh, mình mới có sức để cống hiến cho xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn", anh Lưu chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
Đặc biệt, phần thi chạy Ekiden đồng đội cùng sự tham gia của 15 đội thi, tạo hứng thú cho người xem. Đây là hình thức chạy tiếp sức truyền thống Nhật Bản. Mỗi dải lụa tiếp sức Tasuki thể hiện ý chí, tinh thần đồng đội và trách nhiệm, để cùng nhau hướng về vạch đích
ẢNH: TUẤN MINH
Các cổ động viên cổ vũ tinh thần thí sinh tham gia trong suốt đường chạy
ẢNH: TUẤN MINH
