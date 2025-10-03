Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

1.300 người chạy bộ gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh

Tuấn Minh
Tuấn Minh
03/10/2025 20:05 GMT+7

Sáng 3.10, hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Diana Unicharm đã tham gia giải chạy "For U For Future 2025", nhằm gây quỹ từ thiện hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh.

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Sự kiện là ngày hội thể thao gây quỹ từ thiện góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh - nơi đặt nhà máy Diana Unicharm

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 2.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 3.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 4.

Các "vận động viên" đã có màn khởi động tràn đầy năng lượng

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 5.

Giải chạy “Diana Unicharm For U For Future 2025” gồm 2 phần thi. Trong ảnh, phần thi "Fun Run" cá nhân với cung đường chạy quanh khu nhà máy Diana Unicharm, dài 5,4 km

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 6.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 7.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 8.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 9.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 10.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 11.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 12.

Đây là phần thi dành cho toàn thể nhân viên, tạo không khí sôi động, kết nối và lan tỏa tinh thần đồng đội

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Văn Lưu (nhân viên nhà máy Diana Unicharm) là người đầu tiên cán đích ở phần thi cá nhân. "Qua sự kiện này, tôi muốn gửi thông điệp tới mọi người hãy rèn luyện sức khỏe thật tốt. Khi cơ thể khỏe mạnh, mình mới có sức để cống hiến cho xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn", anh Lưu chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 15.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 16.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 17.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 18.

Đặc biệt, phần thi chạy Ekiden đồng đội cùng sự tham gia của 15 đội thi, tạo hứng thú cho người xem. Đây là hình thức chạy tiếp sức truyền thống Nhật Bản. Mỗi dải lụa tiếp sức Tasuki thể hiện ý chí, tinh thần đồng đội và trách nhiệm, để cùng nhau hướng về vạch đích

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 19.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 20.
Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 21.

Các cổ động viên cổ vũ tinh thần thí sinh tham gia trong suốt đường chạy 

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 22.

Tại sự kiện, Tổng giám đốc Diana Unicharm Takahiro Okada khẳng định thông điệp "For U For Future – Vì bạn, vì tương lai" thể hiện cam kết của Diana Unicharm trong việc chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho nhân viên, người tiêu dùng và cộng đồng địa phương. "Unicharm nỗ lực không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng Việt, xây dựng một xã hội cộng sinh, giàu lòng nhân ái, nơi không ai bị bỏ lại phía sau", ông Takahiro Okada chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Giải chạy gây qũy hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn tại Bắc Ninh - Ảnh 23.

Các vận động viên vui mừng với huy chương nhận được sau khi kết thúc phần thi chạy

ẢNH: TUẤN MINH



 

