1.328 học sinh tại TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10

Học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ là một trong những diện tuyển thẳng lớp 10 T.Đ

Trong đó, Hội đồng xét tuyển thẳng vào lớp 10 xét duyệt 145 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao; 100 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao thuộc danh mục của Sở Văn hóa và Thể thao; 6 học sinh đoạt giải cấp quốc gia về văn hóa; 100 học sinh khuyết tật thể chất và 977 học sinh khuyết tật trí tuệ đủ điều kiện tuyển thẳng.

Những học sinh được diện tuyển thẳng vào lớp 10 bao gồm: Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại TP.HCM và là học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, hoặc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD-ĐT hoặc sở GD-ĐT cử dự thi, hoặc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cử đi).

Theo đó, năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT TP.HCM bổ sung đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 là các học sinh đoạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cử dự thi.

Sở GD-ĐT cho biết việc điều chỉnh trên nhằm thực hiện mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao, tạo nguồn vận động viên cho các trường thể dục thể thao của thành phố.

Sở GD-ĐT cũng quy định, đối với học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia (dành cho học sinh THCS và THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức) hoặc các học sinh đoạt giải quốc tế (các bộ môn tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia) thì được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT công lập tại TP.HCM (trừ trường THPT chuyên).

Đối với thí sinh đoạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế (do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cử dự thi) sẽ do hội đồng xét tuyển thẳng vào lớp 10 xem xét duyệt từng giải và phân bổ vào các trường phù hợp với năng lực và khoảng cách địa lý đi lại của học sinh.