Ngày 18.11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết kết quả giám định thực tế xác định có 139 nhà dân dọc tuyến đường ĐH26 bị nứt, ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đoàn xe tải chở đất thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku bị người dân chặn trên đường ĐH26 ẢNH: TRIỆU TÂN THANH

Trước đó, địa phương thống kê có 99 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, kết quả giám định mới nhất cho thấy số nhà bị nứt lên đến 139 căn.

Theo kết quả giám định, các vết nứt chủ yếu có dạng chân chim trên tường, chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chính của công trình. Một số căn nhà xây dựng lâu năm xuất hiện nhiều vết nứt hơn.

Sau khi hoàn tất giám định, đơn vị cần khoảng 10 ngày để xây dựng phương án bồi thường. Dự kiến đến ngày 28.11, phương án sẽ hoàn thiện và gửi UBND xã để thông báo đến các hộ dân có nhà bị hư hỏng. Việc chi trả bồi thường sẽ được thực hiện khi người dân đồng thuận.

Người dân dùng xe rùa chặn đường, phản đối đoàn xe vận chuyển đất thi công cao tốc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khắc phục đường hư hỏng, đề xuất đổi hướng xe không tải

Để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tưới nước giảm bụi theo ca trực, khung giờ và phạm vi cụ thể. Đồng thời, các đoạn đường, lề đường bị sụt lún, hư hỏng cũng được yêu cầu sửa chữa thường xuyên.

Do thời tiết đang mưa, những vị trí hư hỏng hiện được vá tạm bằng cấp phối đá dăm. Khi trời nắng ráo, đơn vị sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, 19 điểm tránh xe đã được bố trí dọc tuyến ĐH26 để người dân có vị trí tránh khi gặp xe tải vận chuyển đất.

Người dân lo ngại tuyến ĐH26 nhỏ hẹp, xe tải trọng lớn lưu thông liên tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, chủ đầu tư đang đề xuất thay đổi hướng lưu thông của xe không tải nhằm giảm áp lực cho tuyến đường này. Cụ thể, đơn vị đã làm việc với Sở NN-MT và công ty thủy lợi, đề xuất cho xe không tải lưu thông theo hướng quốc lộ 19, qua cầu đập dâng Văn Phong rồi về mỏ đất, thay vì chạy theo chiều ngược lại trên tuyến ĐH26 như hiện nay.

Phương án này hiện chờ UBND tỉnh Gia Lai xem xét, cho chủ trương.

Trước đó, hoạt động của đoàn xe tải chở đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với tần suất lớn trên đường ĐH26, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, khiến nhiều người dân bức xúc. Các hộ phản ánh nhà cửa xuất hiện vết nứt, mặt đường xuống cấp, bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân phản ánh đoàn xe tải vận chuyển đất không được che chắn kỹ, gây bụi trên tuyến ĐH26 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân, xe tải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn, bụi đất và rung lắc nhà cửa. Trong khi đó, đường ĐH26 khá hẹp nhưng thường xuyên có xe trọng tải lớn qua lại.

Bức xúc trước tình trạng này, người dân nhiều lần chặn đường, không cho xe chở đất phục vụ thi công cao tốc lưu thông, khiến hàng chục xe tải phải xếp hàng dài trên tuyến.

Ông Lê Văn Nguyên (80 tuổi, ở thôn Phú Lạc, xã Bình An) cho biết người dân luôn ủng hộ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tuy nhiên, ông mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu sớm khắc phục những ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển vật liệu gây ra, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.



