14 địa điểm ở Đà Nẵng thoát cảnh 'mất liên lạc' nhờ internet vệ tinh Starlink

Phát hiện thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng

Chiều 7.11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa các thôn, cụm dân cư lõm sóng viễn thông trong năm 2026 nhờ internet vệ tinh, bảo đảm người dân ở những khu vực vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ viễn thông.

Theo thống kê sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 1.7.2026, trên địa bàn thành phố còn 116 thôn, cụm dân cư chưa có sóng hoặc sóng viễn thông yếu, trong đó có hơn 14 thôn chưa có điện lưới. Đây chủ yếu là những khu vực miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn.

Đưa thiết bị vào ngôi làng cô lập A'ur ở xã A Vương ẢNH: CTV

Trước thực trạng này, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông rà soát, khảo sát thực tế để xác định phương án xử lý cho từng khu vực.

Đáng chú ý, qua khảo sát, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Đà Nẵng phát hiện thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu, qua đó bổ sung vào phạm vi triển khai, bảo đảm không bỏ sót các khu vực có nhu cầu kết nối.

Triển khai internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới

Trong quá trình thực hiện, thành phố huy động các doanh nghiệp viễn thông tập trung tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng mới các trạm thu phát sóng di động (BTS), đồng thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đất đai, nguồn điện và điều kiện thi công tại các địa bàn miền núi.

Đến ngày 30.10, Đà Nẵng đã hoàn thành xóa lõm sóng tại 116/116 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, Viettel Đà Nẵng phối hợp xây dựng và phát sóng hơn 36 trạm BTS, triển khai tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã.

"Cõng sóng" lên ngôi làng biệt lập ở xã Trà Leng ẢNH: CTV

Nhờ đó, nhiều khu vực trước đây chưa có sóng hoặc chất lượng sóng không bảo đảm nay đã được phủ sóng di động 4G, 5G, giúp người dân thuận lợi hơn trong liên lạc, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ số.

Ông Hồng cho hay đối với những khu vực đặc biệt khó khăn, chưa thể đầu tư hạ tầng viễn thông thông thường, thành phố đã triển khai thêm giải pháp kết nối internet vệ tinh.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 14 bộ thiết bị internet vệ tinh Starlink để lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở giáo dục còn lõm sóng.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng triển khai lắp đặt, bàn giao thiết bị tại thôn A'ur, thôn Apát (xã A Vương), thôn Đắc Chơ Đây (xã La Dêê) và thôn 3 (xã Phước Thành), cùng 10 cơ sở giáo dục tại các địa phương này.

Lực lượng tham gia "kéo sóng" về các bản, cụm dân cư ở các xã vùng cao Đà Nẵng ẢNH: CTV

Đến ngày 2.10, toàn bộ 14 vị trí đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tốc độ truy cập internet đo được tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps, góp phần bảo đảm kết nối thông tin liên lạc, phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng như hoạt động giảng dạy và học tập.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho hay việc hoàn thành xóa lõm sóng không chỉ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ viễn thông, internet mà còn tạo điều kiện triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực miền núi.

Người dân làng A'ur ở xã A Vương vui mừng khi sóng 4G đã phủ quanh làng ẢNH: CTV

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và UBND các xã rà soát, bổ sung những cụm dân cư còn yếu sóng cục bộ; tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027 nhằm nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, bảo đảm kết nối ổn định.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất và được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương triển khai thiết bị đầu cuối và dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới của Đà Nẵng, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.