14 ngày lạc giữa rừng sâu, nhà leo núi Malaysia sống sót kỳ diệu

Bà Jaslinda Saludin (49 tuổi) mất tích sau khi xuống núi Gunung Batu Putih ở Tapah, bang Perak (Malaysia). Bà được tìm thấy gần một con sông tại Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musoh và hiện được điều trị tại Bệnh viện Tapah, theo The Star ngày 7.6.

Nhà leo núi Jaslinda Saludin được đưa đến bệnh viện sau 2 tuần lạc trong rừng ở Gunung Batu Putih, bang Perak (Malaysia)

Ảnh: Sở cứu hỏa và cứu hộ Perak

"Tôi xin cảm ơn tất cả những người tham gia, đặc biệt là cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng Orang Asli và tất cả những ai đã góp sức trong chiến dịch tìm kiếm", ông Haszman Othman (61 tuổi), chồng bà Jaslinda, nói với truyền thông tại khoa cấp cứu Bệnh viện Tapah ngày 7.6.

Ông Haszman cho hay ông luôn tin vợ mình có thể vượt qua thử thách. "Tôi biết bà ấy rất mạnh mẽ", ông nói.

Ông Sabarodzi Nor Ahmad, Trợ lý giám đốc điều hành Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak, cho biết bà Jaslinda được một nhóm ngư dân phát hiện gần bờ sông, trước khi được dân làng đưa đến nhà trưởng thôn và chuyển tới bệnh viện.

"Bà ấy đã uống nước từ các con sông, ăn quả mọng và một số loại cây dại trong rừng để sống sót", ông Sabarodzi nói. Ông cho biết thêm có thời điểm bà Jaslinda trải qua khoảng 3 ngày không có nước uống, phải cầm cự bằng sương giá và nguồn nước tìm được trong rừng.

Dù mất tích suốt 2 tuần trong địa hình hiểm trở, bà Jaslinda chỉ bị thương nhẹ, gồm các vết côn trùng cắn, một số vết thương ở đầu và trầy xước do nhiều lần té ngã. Lực lượng cứu hộ cho biết bà từng ngã từ độ cao khoảng 3 - 5 m khi băng qua sông và các đoạn rừng khó đi.

Ông Muzafar Mohamad, điều phối viên hướng dẫn leo núi thuộc Sở Lâm nghiệp Perak, cho biết bà Jaslinda được tìm thấy trong khu vực từng được lực lượng cứu hộ rà soát nhiều lần.

"Đây là khu vực các đội của chúng tôi đã đi qua cả từ phía trên lẫn phía dưới. Địa hình ở đó vô cùng hiểm trở, có nhiều thung lũng, thác nước và con dốc khó tiếp cận. Ngay cả với những người dẫn đường giàu kinh nghiệm, việc di chuyển tại đây cũng không dễ dàng", ông nói.

Lực lượng cứu hộ cho biết dù bà Jaslinda có đi qua một số khu vực đã được tìm kiếm, song bà không nghe thấy tiếng trực thăng hoạt động gần đó. "Chúng tôi rất biết ơn vì bà ấy đã may mắn thoát ra an toàn", ông Sabarodzi nói.

Ông Hishammuddin Ahmad, bạn của bà Jaslinda, cho biết ông quen bà từ năm 2019 thông qua cộng đồng leo núi. Lần cuối ông liên lạc với bà Jaslinda là ngày 11.5, trước khi bà tham gia chuyến thám hiểm Trans Spencer.

"Tất cả chúng tôi đều tin vào kinh nghiệm và kỹ năng leo núi của bà ấy. Khi nghe tin Jas được tìm thấy an toàn, chúng tôi cảm thấy như lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại. Đó thực sự là một phép màu", ông nói.