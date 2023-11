14 ngư dân gặp nạn trên biển đã vào đất liền an toàn

Khoảng 4 giờ 20 ngày 20.11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu BĐ 98268 TS bị chìm tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 95 hải lý về phía đông đông bắc, trên tàu có 14 ngư dân. Tình hình thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn rất xấu, có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao trên 3 m.

Các ngư dân được cơ quan chức năng đưa vào bờ an toàn C.T.V.

Qua tra soát trên hệ thống theo dõi tàu thuyền hoạt động trên biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp và huy động các phương tiện nước ngoài hành trình qua khu vực tàu bị nạn tham gia vào công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Lễ bàn giao 14 ngư dân gặp nạn trên biển C.T.V

Đến 12 giờ 20 ngày 20.11, tàu Barzan (quốc tịch Đức) báo đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 14 ngư dân của tàu BĐ 98268 TS an toàn. Do điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, sóng cao trên 3 m nên việc chuyển người trên biển cho tàu Cảnh sát biển 6007 không đảm bảo an toàn, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền trưởng tàu Barzan hành trình về Vũng Tàu để bàn giao cho cơ quan chức năng tại Vũng Tàu.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Cảnh sát biển 4034 ra tiếp nhận 14 ngư dân. Đến 6 giờ 45 ngày 21.11, tàu Cảnh sát biển 4034 đã tiếp cận tàu Barzan và tiếp nhận 14 ngư dân để đưa về bờ.

Sau khi được đưa về bờ, 14 ngư dân bị nạn của tàu BĐ 98268 TS được bàn giao lại cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan chăm sóc.

Tại buổi bàn bàn giao, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, đã gửi lời cảm ơn các lực lượng chức năng đã kịp thời huy động nhiều nhân lực và phương tiện tìm kiếm, cứu 14 ngư dân gặp nạn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã tổ chức tiếp nhận các ngư dân đưa về bờ an toàn bàn giao lại cho gia đình.

Hiện, tình hình sức khỏe của 14 ngư dân ổn định, các cơ quan chức năng đã chia sẻ, động viên các ngư dân bị nạn và chủ tàu. Đồng thời, mong muốn bà con ngư dân sớm ổn định, tiếp tục ra khơi bám biển làm kinh tế cho gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.