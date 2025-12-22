15 cặp đôi hiếm muộn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày 22.12, Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng cho biết vừa chính thức khởi động chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2025-2026", hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,5 tỉ đồng.

Theo Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm nay mang chủ đề "2 vạch - Giấc mơ có thật", tiếp tục sứ mệnh đồng hành, san sẻ gánh nặng chi phí và mở ra cơ hội làm cha, làm mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn.

Chương trình sẽ nhận hồ sơ từ ngày 5 - 15.1.2026. Kết quả các cặp vợ chồng được lựa chọn tham gia sẽ công bố vào ngày 3.2.2026, thời gian hỗ trợ điều trị từ ngày 6.2.2026 đến 31.10.2026. Hồ sơ đăng ký gửi về quầy Chăm sóc khách hàng, tầng 1, Bệnh viện đa khoa Gia Đình (số 73 Nguyễn Hữu Thọ, TP.Đà Nẵng).

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng tư vấn cho những cặp vợ chồng hiếm muộn ẢNH: HOÀNG SƠN

Các cặp vợ chồng tham gia chương trình sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm, bao gồm: thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chọc hút trứng, tạo phôi - nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh.

Chi phí được hỗ trợ cho đến khi người vợ mang thai đủ 9 tuần hoặc khi đã sử dụng hết phôi đông lạnh sau một chu kỳ kích thích buồng trứng.

"Ươm mầm hạnh phúc" lần 6

Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng đã trải qua 6 lần tổ chức chương trình "Ươm mầm hạnh phúc", với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 7,5 tỉ đồng cho 75 cặp vợ chồng hiếm muộn.

Kết quả, 46 em bé đã và sẽ chào đời, góp phần viết nên nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình tìm con của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là gia đình anh V., chị T. (trú tại xã Quế Sơn, TP.Đà Nẵng). Kết hôn từ năm 2019, vợ chồng anh V. đã trải qua 5 năm mong con, 4 lần kích thích buồng trứng và 2 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng không thành công.

Sau 2 lần nộp hồ sơ tham gia chương trình, đến năm 2024 anh chị được lựa chọn và đã đón con thành công ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên.

Bác sĩ Võ Văn Cường, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, cho biết: "Với việc tiếp tục tài trợ IVF cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn, chúng tôi mong tiếp sức cho những trái tim chưa từng từ bỏ và thắp thêm hy vọng trong những mái nhà đang thiếu vắng tiếng trẻ thơ".