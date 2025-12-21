Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 80 cặp đôi hiếm muộn

Lê Cầm
Lê Cầm
21/12/2025 19:16 GMT+7

Chương trình Ươm mầm hạnh phúc 2026 do hệ thống thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) Mỹ Đức triển khai chính thức được công bố, mở ra thêm cơ hội tiếp cận điều trị thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Trong bối cảnh mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm, TP.HCM đang nỗ lực triển khai nhiều chính sách khuyến sinh nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ. Chương trình Ươm mầm hạnh phúc 2026 được công bố nhân dịp kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26.12) càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Ươm Mầm Hạnh Phúc 2026 hỗ trợ miễn phí IVF cho 80 cặp đôi hiếm muộn - Ảnh 1.

Các bác sĩ của hệ thống IVF Mỹ Đức - Bệnh viện Mỹ Đức thực hiện chuyển phôi cho bệnh nhân

ẢNH: M.Đ

Chương trình nhận hồ sơ từ ngày 6.1 đến 15.1, dự kiến lựa chọn 80 cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn tham gia điều trị tại các trung tâm thuộc hệ thống IVF Mỹ Đức tại TP.HCM và một số tỉnh, thành.

Các cặp vợ chồng được chọn sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí cho một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi, bao gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo và nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh. Thời gian điều trị áp dụng từ ngày 6.2.2026 đến hết ngày 31.10.2026.

Được khởi xướng từ năm 2014 bởi Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, chương trình Ươm mầm hạnh phúc do hệ thống IVF Mỹ Đức - Bệnh viện Mỹ Đức triển khai đã bước sang năm thứ 12 liên tiếp.

Trải qua 11 mùa triển khai, chương trình đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho gần 700 cặp vợ chồng.

Các cặp vợ chồng phù hợp với các điều kiện tham gia Ươm mầm hạnh phúc 2026 có thể tải nội dung chương trình, chi tiết về các tiêu chuẩn tham gia và mẫu đăng ký tại trang thông tin điện tử (website) hoặc Facebook Fanpage của IVFMD - Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức: https://ivfmd.myduchospital.vn/https://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam/

