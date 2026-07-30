15 con voi chết bí ẩn, Kenya mở điều tra

Hệ thống sinh thái Amboseli bao gồm công viên quốc gia và vùng đất cộng đồng xung quanh ở miền nam Kenya gần biên giới với Tanzania, cung cấp môi trường sống và các tuyến di chuyển cho voi và những loài thú hoang dã khác dưới núi Kilimanjaro.

Voi tại công viên quốc gia Amboseli ở hạt Kajiado thuộc Kenya vào ngày 4.4.2024 Ảnh: Reuters

KWS hôm 28.7 thông báo 10 con voi có một số triệu chứng, trong đó có tình trạng tê liệt một phần khiến chúng không thể đứng được rồi chết trong vòng 1 hoặc 2 ngày sau đó.

Xác của 5 con voi khác bị phân hủy hoặc trở thành thức ăn của động vật khác nên rất khó xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho chúng, theo KWS.

Những con voi chết được ghi nhận ở công viên quốc gia Amboseli, khu bảo tồn Kimana Sanctuary và khu hành lang động vật hoang dã Kuku Ranch ở Kenya. Tình trạng này chủ yếu ảnh hưởng đến các con voi cái trưởng thành và voi mới chào đời.

Phân tích ban đầu từ Đại học Nairobi đã phát hiện một chất độc tiềm tàng, dù cần phải phân tích thêm để xác định nguồn và hàm lượng chất này.

Trong khi đó, các cuộc xét nghiệm ban đầu do các nhà hóa học thuộc chính phủ Kenya tiến hành cho thấy những con voi chết nói trên không bị nhiễm những chất độc đã được kiểm tra. Giới chức vẫn đang cho tiến hành kiểm tra đối với những chất độc tiềm tàng khác.

Giới chức cũng đang kiểm tra nguồn nước và các chất gây ô nhiễm môi trường tiềm tàng để xác định liệu tất cả những con voi chết có phơi nhiễm một nguồn chung hay không.

"Điều quan trọng là hiện không có bằng chứng cho thấy tình trạng này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe con người", KWS nhấn mạnh.