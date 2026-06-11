Phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất thế giới dưới Ấn Độ Dương

Xương cá voi hóa thạch tại khu vực đáy biển sâu phía đông nam Ấn Độ Dương. ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 11.6 đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất thế giới dưới đáy Ấn Độ Dương, tại một khu vực rộng lớn chứa nhiều xác cá voi từ xưa tới nay, và là nơi sinh sống của các quần thể sinh vật biển sâu khổng lồ.

Đây cũng là nghĩa địa cá voi sâu nhất và lâu đời nhất được biết đến trên trái đất, với một số hóa thạch có niên đại 5,3 triệu năm, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 10.6.

Từ bên trong một tàu lặn nhỏ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nhìn thấy một loạt các loài động vật kỳ lạ sống nhờ xác cá voi. Nhiều loài chưa từng được giới khoa học biết đến.

Một loài cá voi chưa được biết đến cũng được tìm thấy trong số gần 500 bộ xương được tìm thấy ở độ sâu lên đến 7.000 m dọc theo hành lang xác cá voi dài 1.200 km ở Ấn Độ Dương phía tây nước Úc.

Chuyên gia Bành Hiểu Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ rằng các nhà nghiên cứu đã vô cùng kinh ngạc khi làm rõ quy mô của phát hiện trên.

Theo các giả thuyết, có thể cá voi đã sống trong khu vực này từ trước và chết vì nguyên nhân tự nhiên. Một số ít có thể đã chết vì kiệt sức hoặc bệnh tật do lặn sâu dưới biển. Hình dạng của khu vực, giống như chữ V, cũng có thể đã dẫn dắt xác cá voi đến nơi an nghỉ của chúng, các tác giả nghiên cứu nhận định.

Giới chuyên môn cho rằng phát hiện trên có thể giúp hiểu rõ hơn về những cộng đồng sinh vật sống động, luôn tìm cách tồn tại ngay cả trong môi trường xa xôi, khó tiếp cận.

"Việc nghiên cứu các nghĩa địa cá voi rất quan trọng để hiểu cách sự sống có thể thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt như vậy, không chỉ do thiếu ánh sáng và ô xy mà còn do áp suất cực cao", theo AP dẫn lời nhà nghiên cứu cổ sinh vật học Giovanni Bianucci thuộc Đại học Pisa (Ý) đồng tác giả nghiên cứu.