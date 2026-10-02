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    Thời sựDân sinh

    15 ngày, xử lý 338 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Sau 15 ngày phối hợp tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Đồng Nai, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 338 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ giới.

    Ngày 2.10, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, cho biết sau 15 ngày (từ ngày 16 - 30.9) phối hợp tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an Đồng Nai và Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát hiện, xử lý 338 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

    Có tình trạng nữ giới vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

    Lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Cụ thể, từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba đường tránh Biên Hòa: CSGT phát hiện, xử lý 155 trường hợp; từ ngã ba đường tránh Biên Hòa đến hết xã Xuân Hòa (giáp ranh Bình Thuận, nay là Lâm Đồng): phát hiện, xử lý 183 trường hợp.

    Theo Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, qua thực tế kiểm tra, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn còn diễn ra; lực lượng chức năng cũng ghi nhận có trường hợp nữ giới vi phạm nồng độ cồn.

    Có tình trạng nữ giới vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1 - Ảnh 2.

    Tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với CSGT Đồng Nai kiểm tra vi phạm nồng độ trên quốc lộ 1

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho thấy từ ngày 15 - 28.9, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 13 người bị thương; giảm 8 vụ và 11 người chết so với 15 ngày liền kề trước đó.

    Trước đó, do tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Đồng Nai có chiều hướng tăng cao, Cục CSGT đã thành lập 2 tổ công tác tăng cường, phối hợp với CSGT thành phố Đồng Nai tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Thời gian bắt đầu từ giữa tháng 9.2026.

    Thời gian tới, tổ công tác của Cục CSGT tiếp tục phối hợp CSGT Đồng Nai duy trì tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, nhất là vào ban đêm; tăng cường thiết bị nghiệp vụ, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

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