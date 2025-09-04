Theo nghị quyết này, Taseco Land thông qua phương án chào bán riêng lẻ 48,15 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, với giá 31.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.492,65 tỉ đồng, thặng dư vốn khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Với tỷ lệ phát hành 15,44% trên số cổ phiếu đang lưu hành, Taseco Land dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.600 tỉ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý 2 hoặc 4 năm nay. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nhiều quỹ đầu tư lớn rót vốn vào Taseco Land ẢNH: N.B

Danh sách 15 nhà đầu tư rót vốn vào Taseco Land đáng chú ý là sự xuất hiện nhóm quỹ ngoại đến từ Dragon Capital như: Vietnam Enterprise Invetsment Limited (7 triệu đơn vị), Ha Noi Investments Holdings Limited (5,7 triệu đơn vị), Amersham Industries Limited (5,5 triệu đơn vị), DC Developing Markets Strategies Public Limites Company (1,4 triệu đơn vị), Samsung Viet Nam Securites Master Investment Trust Equity (0,4 triệu đơn vị). Tổng khối lượng đăng ký mua của nhóm này lên đến 20 triệu đơn vị, chiếm gần 42% lượng cổ phiếu riêng lẻ Taseco Land chào bán.

Ở trong nước, hai công ty chứng khoán là Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với 8 triệu đơn vị và Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) với 2 triệu đơn vị. Ngoài ra, nhóm các nhà đầu tư cá nhân cũng đăng ký mua vào 18,15 triệu đơn vị.

Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Taseco Group tại Taseco Land dự kiến giảm từ 72,49% xuống còn 62,79%, vẫn duy trì vị thế cổ đông chi phối. Không chỉ thu hút dòng vốn, cổ phiếu Taseco Land cũng ghi dấu ấn trên thị trường. Sau khi chính thức chuyển niêm yết HoSE từ ngày 1.8.2025 với giá chào sàn 25.500 đồng/cổ phiếu, chỉ hơn một tháng sau, mã này đã tăng 60%, giao dịch quanh 40.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa lên 12.500 tỉ đồng.

Các dự án nổi bật mà Taseco Land đang đầu tư bao gồm Long Biên Central (Hà Nội), Alacarte Hạ Long Bay (Quảng Ninh), Nghi Sơn Central Park và Central Riverside (Thanh Hóa), khu đô thị Green Park Móng Cái (Quảng Ninh) và dự án khu đô thị tại Mê Linh, Hà Nội. Taseco Land cũng đang mở rộng danh mục đầu tư tại nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên...