15 thanh thiếu niên truy đuổi nhau, gây tai nạn giao thông

Ngày 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết H.,Trần Viết Ch.,Trần Văn Kh., Vũ Trường A. (cùng 16 tuổi); Nguyễn Văn Ph., Phạm Văn M., Nguyễn Đăng H., Trần Công L. (cùng 17 tuổi); Đoàn Hoàng Ninh, Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Thành Đạt, Nguyễn Khánh Minh (cùng 18 tuổi); Nguyễn Đức Mạnh (19 tuổi), Lê Văn An và Nguyễn Việt Anh (cùng 21 tuổi, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên tiếp nhận tin báo về việc, khoảng 21 giờ 54 ngày 16.4, tại Km 31+920, QL 39 (thuộc địa phận P.An Tảo, TP.Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy không gắn BKS do Nguyễn Văn Ph. điều khiển chở theo Phạm Văn M. và xe ô tô BKS 89A - 191.02 do ông Nguyễn Văn Tuân (43 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La, tạm trú tại xã Bảo Khê, TP.Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, Ph. và M. bị xây xát, được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà, (TP.Hưng Yên). Xe ô tô của anh Tuân và xe máy của Ph. bị hư hỏng.

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng 21 giờ ngày 16.4, nhóm thanh niên điều khiển xe máy gồm: Nguyễn Văn Ph., Đoàn Hoàng Ninh, Vũ Trường A. và Phạm Văn D. chở theo Phạm Văn M. cùng Nguyễn Quốc Khánh; Vũ Thành Đạt chở Trần Hào N. rủ nhau đi vào TP.Hưng Yên chơi.

Lúc này Đạt chuẩn bị 1 két vỏ chai bia thủy tinh, chia cho những người ngồi phía sau xe với mục đích nếu xảy ra va chạm với nhóm khác sẽ sử dụng vỏ chai bia để ném.

Khi đi đến khu vực dốc Suối (thuộc xã Bảo Khê, TP.Hưng Yên), nhóm của Ph. xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều gồm: Vũ Viết Th., Nguyễn Đăng H. chở Trần Công L.; Nguyễn Viết H. chở Trần Viết Ch.; Trần Hữu H.; Trần Văn Kh. chở người thanh niên tên Trường (chưa rõ địa chỉ) và Nguyễn Văn Th.

Lúc này, nhóm của Ph. vượt lên ném vỏ chai bia về phía nhóm của Vũ Viết Th. rồi bỏ chạy theo hướng đường Nguyễn Văn Linh, vòng xuyến Chợ Gạo. Quá trình đuổi đánh nhau, 2 nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia vào nhau, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đến khu vực quảng trường TP.Hưng Yên, nhóm của Ph. thấy một nhóm thanh niên đang điều khiển xe máy, các đối tượng tiếp tục ném vỏ chai bia. Thấy vậy, nhóm thanh niên trên gồm Nguyễn Việt Anh chở Nguyễn Khánh Minh; Nguyễn Đức Mạnh chở Lê Văn An, liền đuổi theo nhóm của Ph. trên nhiều tuyến đường.

Các đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gầm rú ga, bóp còi inh ỏi và ném vỏ chai bia, gạch vào nhau. Khi đến khu vực trước cửa cây xăng số 77 (thuộc P.An Tảo, TP.Hưng Yên) xe máy của Ph. điều khiển chở M. đã đâm vào đuôi xe ô tô do anh Nguyễn Văn Tuân điều khiển đi cùng chiều. Sau đó, Ph. và M. ngã xuống đường, còn những người khác tiếp tục đuổi nhau về hướng H.Kim Động (Hưng Yên) sau đó đi về nhà.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên trụ sở làm việc, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện của các đối tượng để xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngoài quyết định khởi tố các bị can trên, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Viết Th., Trần Hữu H. về hành vi gây rối trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Phạm Văn D. và Trần Hào N.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.