156.000 tỉ đồng phát triển giao thông vùng Tây nguyên

Ngày 20.11, tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các tuyến đường bộ cao tốc kết nối vùng Tây nguyên dự kiến khoảng 156.000 tỉ đồng và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây nguyên.

Các tỉnh Tây nguyên chỉ mới có 19 km đường cao tốc

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, hiện nay vùng Tây nguyên mới có 19 km đường cao tốc Liên Khương - Prenn là đường nội vùng tỉnh Lâm Đồng và 3.114 km đường quốc lộ nối liền với các tỉnh duyên hải miền Trung, các cảng biển, Đông Nam bộ thông các trục dọc: QL14, QL14C, đường Trường Sơn Đông, các trục ngang: QL19, QL20, QL24, QL25, QL26, QL27, QL28, QL28B, QL29. Đồng thời thông thương với đông bắc Campuchia và nam Lào qua các tuyến QL18B, 78.

Do đặc điểm về địa hình nên hệ thống giao thông kết nối vùng Tây nguyên với các vùng lân cận không thể phát triển giao thông đường thủy, hạn chế trong việc phát triển đường sắt (đặc biệt là đường sắt vận tải hàng hóa), chỉ có hàng không và đường bộ là phương thức vận tải phù hợp.

Giai đoạn vừa qua, mặc dù được Chính phủ quan tâm đầu tư khoảng 95.655 tỉ đồng, hệ thống giao thông vùng Tây nguyên đã được cải thiện đáng kể, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, các trục ngang kết nối có mật độ thấp, quy mô nhỏ, đèo dốc quanh co, mặc dù đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp nhưng do tốc độ khai thác thấp (từ 40 - 50 km/h) mới chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải thông thường, chưa có tuyến cao tốc kết nối nhanh với các vùng lân cận và cảng biển, sân bay. Do vậy, chưa trở thành tiền đề, động lực để khai thác đặc điểm, tiềm năng, lợi thế vốn có của vùng Tây nguyên.

Cần tập trung phát triển giao thông trục Đông - Tây

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chính phủ nhấn mạnh: “Các địa phương phải phát triển hạ tầng chiến lược, gồm hạ tầng giao thông kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam, giao thông kết nối vùng; giao thông phát triển sẽ tạo không gian phát triển mới và phát triển văn hoá-xã hội tương ứng; đường đi đến đâu văn minh đến đấy”.





Về kế hoạch phát triển đường bộ cao tốc kết nối vùng theo quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các tuyến đường bộ cao tốc kết nối vùng Tây nguyên dự kiến khoảng 156.000 tỉ đồng và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn bố trí để triển khai 4 dự án đường bộ cao tốc có tính chất liên vùng (cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương...) với kinh phí khoảng 28.038 tỉ đồng (Bộ GTVT đã bố trí khoảng 12.303 tỉ đồng nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 6.515 tỉ đồng) và kêu gọi vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 9.220 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ Hội nghị phát triển kinh tế tây nguyên, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư 688 triệu USD cho ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí để triển khai các dự án cao tốc đã hoạch định trong quy hoạch có tính liên kết vùng (cao tốc Bắc Nam phía Tây các đoạn Gia Nghĩa đến Chơn Thành, Chơn Thành đến Đức Hòa...) với tổng nhu cầu vốn đầu tư tối thiểu khoảng 89.165 tỉ đồng

Theo Bộ GTVT, khi xây dựng các công trình đường bộ cao tốc cần đi xa các tuyến đường cũ để tạo thêm không gian mới làm động lực để phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp mới trong vùng, khai thác quỹ đất hình thành từ hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để tái đầu tư phát triển vùng Tây nguyên.