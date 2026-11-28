Ngày 28.11, tại Hà Nội, Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo" (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính), Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức chương trình họp mặt hội viên nhân kỷ niệm 12 năm thành lập CLB (1.8.2014 -1.8.2026) và trao học bổng cho sinh viên.

Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo", Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đồng hành cùng hàng trăm học sinh, sinh viên

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, qua hơn 10 năm hoạt động, CLB đã thực sự trở thành mái nhà chung của hàng ngàn người cùng chung một tình yêu dành cho biển đảo của Tổ quốc.

"Từ những hội viên ở mọi miền đất nước đến bà con kiều bào ở nước ngoài, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có chung một trái tim hướng về biển đảo, chung một tấm lòng dành cho những người đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc", bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong năm qua, CLB tiếp tục phát triển mạng lưới hội viên, mở rộng các hoạt động kết nối trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. CLB đã phát triển thêm 755 hội viên cá nhân, nâng tổng số lên gần 6.200 người; mạng lưới hội viên tập thể đạt 212 đơn vị, với 82 nhóm hội viên ở trong nước và nước ngoài.

Tại chương trình, CLB cũng tổ chức lễ kết nạp hội viên mới, tiếp tục mở rộng lực lượng đồng hành trong các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của CLB là công tác chăm lo cho con em các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và học sinh, sinh viên vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2025 - 2026, CLB đã vận động trao 2.235 suất học bổng thường niên, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng. Cùng với đó, các dự án "Ươm mầm tương lai", "Hỗ trợ sinh viên" và "Chắp cánh ước mơ" tiếp tục được duy trì với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, đồng hành cùng hàng trăm học sinh, sinh viên trên con đường học tập và trưởng thành.

Anh Nguyễn Kim Quy trao chứng nhận cho những hội viên mới được kết nạp vào CLB ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Tại chương trình, Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo", CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức trao học bổng năm học 2026 - 2027 nhằm động viên, khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng biển, đảo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bà Trương Mỹ Hoa và anh Nguyễn Kim Quy trao học bổng tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo đó, quỹ và CLB đã trao 475 suất học bổng thường niên, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình trao 10 suất học bổng thuộc dự án "Chắp cánh ước mơ" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới tỉnh Cao Bằng với tổng giá trị tài trợ là 222 triệu đồng.

Dịp này, dự án "Hỗ trợ sinh viên" trao học bổng cho 16 sinh viên đang học tại các trường đại học ở Hà Nội, với tổng trị giá 192 triệu đồng. Đây là dự án nhằm tiếp tục hỗ trợ các học sinh của các dự án "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ" và các em nhận học bổng thường niên, tốt nghiệp THPT tiếp tục học lên hệ cao đẳng hoặc đại học. Mục tiêu của dự án là giúp các em đi trọn con đường học tập của mình.

Trong 8 năm qua, dự án "Hỗ trợ sinh viên" đã nhận được sự đồng hành của 67 nhà hảo tâm và 4 trường đại học, ký kết tài trợ học bổng cho 554 sinh viên dân tộc và vùng biển, đảo với tổng giá trị tài trợ 51 tỉ 232 triệu đồng.