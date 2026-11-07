Thầy giáo trẻ mê văn nghệ, tạo 365 suất học bổng cho học trò

Nguyễn Hoài Thắng, 33 tuổi, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Trần Văn Ơn (P.Thuận Giao, TP.HCM), đã có 12 năm đứng lớp. Bên cạnh giảng dạy, anh còn phụ trách công tác thanh niên.

Thắng chia sẻ khi còn học tiểu học, anh đã yêu thích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thường xuyên tham gia đội văn nghệ của trường. Niềm đam mê ấy tiếp tục được duy trì trong những năm học trung học và khi tham gia phong trào tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thắng từng phân vân trong việc chọn ngành nghề vì muốn tìm một công việc vừa phù hợp với khả năng, vừa có thể tiếp tục theo đuổi sở thích hoạt động tập thể. Khi đó, lời khuyên của cha đã giúp anh đưa ra quyết định chọn nghề giáo.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, anh bắt đầu giảng dạy tại Trường THPT Tây Nam. Một năm sau, anh chuyển về Trường THPT Trần Văn Ơn và gắn bó đến nay.

Thầy Nguyễn Hoài Thắng vừa được được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026 ảnh: NVCC

Những ngày đầu đứng lớp, Thắng nhận thấy nhiều học sinh ngại giao tiếp bằng tiếng Anh, sợ phát âm sai hoặc thiếu tự tin trước tập thể. Anh cố gắng tạo không khí lớp học cởi mở, khuyến khích các em mạnh dạn thể hiện bản thân. Càng gắn bó với nghề, anh càng nhận ra học sinh còn nhiều khả năng cần được khám phá ngoài giờ học.

Từng đảm nhiệm các vị trí Phó bí thư, Bí thư Đoàn trường, hiện nay Thắng tiếp tục phụ trách công tác thanh niên tại Trường THPT Trần Văn Ơn. Anh khuyến khích học sinh đóng góp ý tưởng, xây dựng nội dung và trực tiếp triển khai chương trình thay vì chỉ tham gia theo sự phân công của giáo viên. Tùy khả năng, các em có thể đảm nhận công việc nội dung, truyền thông, thiết kế, hậu cần, kỹ thuật hoặc dẫn chương trình. Theo Thắng, khi được tin tưởng và trao trách nhiệm, học sinh sẽ chủ động hơn, đồng thời có cơ hội khám phá năng lực bản thân.

Từ đó, nhiều sân chơi được xây dựng tại trường như TVO Debate, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng lập luận; các sân chơi tiếng Anh như Quiz Contest, Rung chuông vàng cũng được đổi mới, tăng tính tương tác. Đặc biệt, gala văn nghệ "Khát vọng tuổi xanh" là chương trình mà Thắng dành nhiều tâm huyết. Anh mong muốn đây không chỉ là nơi để học sinh thể hiện năng khiếu mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Sau 5 lần tổ chức, chương trình đã huy động và trao tặng 365 suất học bổng, tổng giá trị 365 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn trao nhiều phần quà tết qua các năm. "Đằng sau mỗi suất học bổng là một học sinh, một hoàn cảnh, một câu chuyện và cả sự động viên để các em có thêm niềm tin, động lực tiếp tục đến trường", Thắng chia sẻ.

Chương trình văn nghệ “Khát vọng tuổi xanh” mà thầy Thắng tâm huyết đã trao tặng 365 suất học bổng, tổng giá trị 365 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh: NVCC

Bên cạnh hoạt động phong trào, anh cũng chú trọng đổi mới chuyên môn. Năm 2022, Thắng hoàn thành chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Lâm Thái Trà Giang, hiện là giáo viên Trường tiểu học An Phú 3, từng là học trò của Thắng năm lớp 10 (năm 2019), cho biết điều khiến Giang ấn tượng nhất ở thầy là sự tận tụy, nhiệt tình và chu đáo. "Em vẫn nhớ những ngày thầy trò cùng ở lại trường đến tối để chuẩn bị chương trình, hay những mùa thi vừa lo ôn bài, vừa tất bật tập văn nghệ, chuẩn bị công tác Đoàn. Những ngày tháng ấy tuy bận rộn, đôi lúc mệt nhưng là những kỷ niệm em luôn trân trọng", Giang chia sẻ.

Thắng vừa được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026. Trước đó, anh từng nhận danh hiệu Giáo viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương (cũ) vào các năm 2019, 2021, 2023 và 2024; được tuyên dương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026.