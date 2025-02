16 trưởng, phó phòng của Công an tỉnh Tây Ninh nghỉ hưu

Ngày 28.2, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ẢNH: H.T

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh công bố quyết định cho 16 cán bộ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó, có 7 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng; công bố các quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng, 63 cán bộ công an cấp huyện.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đến nay đơn vị đã sắp xếp bố trí tinh gọn từ 35 đầu mối, xuống còn 26 đơn vị đầu mối, cùng với đó là 94 đơn vị công an cấp xã, phường, thị trấn.

Tại buổi lễ, 17 cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh được trao quyết định nghỉ hưu ẢNH: H.T

Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới với 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể: tiếp nhận cơ sở cai nghiện ma túy; tiếp nhận 3 nhiệm vụ từ Sở GTVT; tiếp nhận 1 nhiệm vụ từ Sở TT-TT và 1 nhiệm vụ từ Sở Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết trong lần tinh gọn, sắp xếp này có 16 cán bộ đúng tuổi về hưu và nghỉ hưu trước tuổi, có 2 cán bộ tự nguyện xin xuống giữ chức vụ phó trưởng phòng để tạo điều kiện cho kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy của Công an tỉnh.

"Đối với các đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới, khẩn trương phối hợp tiếp nhận bàn giao hồ sơ, biên bản, đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định… Đối với các trưởng phòng nghiệp vụ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu", đại tá Nguyễn Văn Trãi chỉ đạo.