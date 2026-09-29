17 tuổi rách động mạch chủ sau tai nạn, được cứu sống nhờ báo động đỏ

Ngày 29.9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công 1 trường hợp đa chấn thương nặng. Bệnh nhân 17 tuổi bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái, chấn thương bụng kín và gãy đầu dưới 2 xương cẳng tay trái.

Rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái

Trước đó, bệnh nhân Hồ V.Q. (17 tuổi, ngụ xã Trà Tập, TP.Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu sau tai nạn giao thông trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu. Qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái và gãy đầu dưới 2 xương cẳng tay trái.

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ diễn tiến đến vỡ mạch, Bệnh viện Đà Nẵng lập tức kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo các ê kíp khẩn trương triển khai phương án điều trị, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng kỹ thuật đặt stent graft.

Bệnh nhân 17 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo bệnh viện, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Bệnh viện đã triển khai các nguồn hỗ trợ xã hội để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cấp cứu kịp thời.

Ê kíp Khoa Tim bẩm sinh cấu trúc, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức sau đó phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực, che phủ hoàn toàn đoạn động mạch chủ bị bóc tách, đồng thời dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng tràn máu màng phổi.

Sau khi kiểm soát tổn thương động mạch chủ, ê kíp Khoa Ngoại tiêu hóa và Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức tiếp tục phẫu thuật cấp cứu bụng, khâu lỗ thủng ruột non. Bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng Hồi sức ngoại, sau đó chuyển đến Khoa Ngoại tiêu hóa.

Tổn thương động mạch chủ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Đà Nẵng, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời tại động mạch chủ, bụng và ngực. Trong đó, tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

"Việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng can thiệp nội mạch đặt stent graft, kết hợp dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non đã kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch", bác sĩ Hoàng cho biết.