18 cựu lãnh đạo, nhân viên y tế bị đề nghị án tù vì nhận hối lộ

Ngày 30.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu viện trưởng bị đề nghị mức án cao nhất về tội nhận hối lộ

Trong số các bị cáo hầu tòa, có đến 18 người là cựu lãnh đạo, cán bộ y tế, bị đề nghị án tù cùng về tội nhận hối lộ.

Trong đó, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc bị đề nghị mức án 15 - 17 năm tù. Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương bị đề nghị mức án 12- 13 năm tù.

Cựu Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Mộng Thanh bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù. Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại bị đề nghị mức án 4 năm 6 tháng - 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại ở tội danh này bị đề nghị mức án thấp nhất là 24 tháng tù, cao nhất là 6 năm tù.

Về phía doanh nghiệp, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách bị đề nghị mức án 15 - 17 năm tù về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cùng các tội danh này, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền bị đề nghị mức án 17 - 19 năm tù…

Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo trong vụ án là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền.

Cơ quan công tố cũng nhận định việc chi "hoa hồng" giữa doanh nghiệp và các cựu lãnh đạo, cán bộ y tế là trích từ lợi nhuận thực tế, không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí của người bệnh.

Nhiều bị cáo là lương y, dược sĩ, công tác lâu năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, có nhiều cống hiến. Một số đã nghỉ hưu, sức khỏe sa sút, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội; hoặc chỉ là nhân viên, làm theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi.

Các bị cáo đều thành khẩn, nộp lại toàn bộ hoặc phần lớn tiền hưởng lợi; nhiều người đã sử dụng tiền này chi việc chung tập thể nhưng không có chứng từ, không có căn cứ xem xét…

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chi hối lộ để đưa thuốc vào bệnh viện

Theo cáo buộc, để có thể trúng hàng loạt gói thầu cung cấp dược liệu hoặc vị thuốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ các lãnh đạo, cán bộ tại các cơ sở y tế ký kết hợp đồng mua bán.

Điển hình như: chi cho cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc hơn 47 tỉ đồng, cựu Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Mộng Thanh 2,3 tỉ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương hơn 10 tỉ đồng…

Khai tại tòa, ông Cách cho biết, thông thường việc yêu cầu chi "hoa hồng" do các cán bộ y tế chủ động đề xuất. Bị cáo chấp nhận vì muốn công việc làm ăn thuận lợi. Song, một số cựu cán bộ y tế lại cho rằng họ "nhận tiền thụ động", đưa thì nhận chứ không đặt nặng vấn đề lợi ích vật chất.

Ngoài sai phạm trên, viện kiểm sát còn xác định Công ty LanQ có đơn vị thành viên là Công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ).

Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng là Nguyễn Thúy Kim nhiều lần chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số 700 triệu đồng.

Công ty LanQ còn phối hợp với Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng cung cấp thuốc. Trên thực tế, phía LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của một doanh nghiệp khác với giá thấp hơn, nhưng phía Sơn Lâm vẫn xuất hóa đơn khống.

Sau khi hợp thức được đầu vào của vị thuốc và thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỉ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân cùng chi trả.

Trừ đi chi phí mua thuốc và tiền thuế VAT đã nộp, ông Quyền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.