18 giám đốc tiếp tay đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng

Lạ lùng phiên tòa có 18 bị cáo là giám đốc

Trong 24 bị cáo bảo lãnh chuyên gia dỏm, bị truy tố tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, có đến 18 giám đốc.

Trong đó, có 5 giám đốc người Hàn Quốc gồm: Lee Kwan Young (55 tuổi, Công ty TNHH Eyelux, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung), Song Hong Sub (51 tuổi, Môi giới Khan Vina), Seo Young Jin (Công ty TNHH Han In Hue), King Chang Gi (Công ty TNHH MTV Ly Lê), Kim In Sung (cùng 50 tuổi, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp IC).

Các giám đốc người Việt gồm: Võ Tấn Cường (35 tuổi, Công ty TNHH Kuvarose), Phạm Kim Phúc (30 tuổi, Công ty TNHH Phúc Travel Newlife), Văn Thị Phương Thảo (34 tuổi, Công ty TNHH OK Galbi), Nguyễn Trần Anh Tuấn (Công ty TNHH MTV Thương mại và du lịch DK Global), Văn Thị Thùy Tiên (cùng 36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Onetop), Nguyễn Trung Thu (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media), Nguyễn Văn Minh Thọ (32 tuổi, Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch TNA Service), Lê Xuân Thành (39 tuổi, Công ty TNHH Patour)…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày VĂN TIẾN

Ngoài ra còn có các nhân viên công ty khác như: Tô My Hồng Oanh (34 tuổi, Công ty Môi giới KV Global), Phan Thị Thảo Ly (28 tuổi), Phạm Thị Phúc (27 tuổi, cùng Công ty TNHH Mode Tour Network)…

Trong số 24 bị cáo trên, có 3 bị cáo còn bị truy tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức là Nguyễn Trần Anh Tuấn, Đồng Văn Quân (32 tuổi), Đồng Mạnh Trường (27 tuổi, cùng làm dịch vụ visa du lịch).

Theo cáo trạng, trong đợt dịch Covid-19, nhà nước có chính sách hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Các bị cáo trước tòa VĂN TIẾN

Từ tháng 12.2020 đến tháng 3.2021, đường dây này tổ chức lập hồ sơ tổ chức 4 chuyến bay, trong đó đưa nhiều người nhập cảnh trái phép từ Hàn Quốc vào TP.Đà Nẵng với thủ đoạn núp bóng các chuyên gia dỏm, nhờ các công ty tại Việt Nam bảo lãnh khống.

Trong đó, Lee Kwan Young chủ mưu, thông qua 26 doanh nghiệp để tổ chức cho 92 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, trục lợi hơn 1 tỉ đồng. Seo Young Jin tiếp tay, thu lợi 85 triệu đồng.

Các giám đốc Văn Thị Thùy Tiên, Song Hong Sub, Võ Tấn Cường, Phạm Kim Phúc, Nguyễn Trần Anh Tuấn thu lợi từ 18,4 đến 92 triệu đồng/người.

Những giám đốc, nhân viên khác hưởng lợi từ 3 - 17,5 triệu đồng/người.

Núp bóng chuyên gia đi mở cơ sở massage, nhà hàng

Đa số các giám đốc các công ty nêu trên đều được những người Hàn Quốc và các bị cáo khác nhờ ký bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh với tiền công 200 USD/người.

Dù biết những người Hàn Quốc này không phải chuyên gia, nhưng các giám đốc, nhân viên vẫn làm thủ tục, ký khống trên các giấy tờ để nhận tiền, thu lợi bất chính.

Sau khi những người Hàn Quốc nhập cảnh thành công, không làm việc cho các công ty bảo lãnh mà hoạt động trái mục đích.

Đây là đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất TP.Đà Nẵng VĂN TIẾN

Tháng 4.2021, Công an TP.Đà Nẵng đột kích một căn biệt thự biển Đà Nẵng, bắt quả tang 14 người Hàn Quốc hoạt động trái mục đích nhập cảnh, tất cả gắn mác chuyên gia nhưng không làm việc ở các công ty bảo lãnh mà tự đi khảo sát thị trường mở cơ sở massage, nhà hàng. 14 chuyên gia dỏm này cũng không biết các công ty bảo lãnh và khai nhận đã trả tiền để nhập cảnh.



Từ đó, Công an TP.Đà Nẵng phanh phui hàng loạt vụ việc nhập cảnh trái phép, trong đó đây là đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất TP.Đà Nẵng về số bị cáo cũng như số tiền thu lợi bất chính. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 13 - 14.2.