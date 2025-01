18 người dương tính ma túy tại New Hạ Long Club

Ngày 2.1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ 18 người được phát hiện dương tính ma túy tại New Hạ Long Club (P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).



Thời điểm lực lượng công an kiểm tra hành chính New Hạ Long Club và phát hiện nhiều trường hợp dương tính ma túy

ẢNH: N.K

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 1.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hạ Long, Phòng Cảnh sát cơ động và Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường có 113 người, bao gồm khách và nhân viên phục vụ. Đáng chú ý, tại bàn VIP 1 có 10 người, gồm 5 nam, 5 nữ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an còn thu giữ 1 mẩu thuốc lá bên trong chứa thực vật khô nghi là ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 113 người, lực lượng chức năng xác định có 18 trường hợp dương tính với ma túy.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh trên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình khí N 2 0 và 500 vỏ bóng dùng để bơm khí cười chưa sử dụng, 33 sản phẩm thuốc lá điện tử, 26 bao thuốc lá ngoại đều là sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.