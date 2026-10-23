18 trường hợp không cần giấy phép lao động tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 5.12.

Từ 5.12 tới, 18 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ẢNH: T.N

Nghị định quy định 18 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Nhóm đầu tiên không thuộc diện cấp giấy phép lao động là người nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 điều 154 bộ luật Lao động, gồm: chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ; Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn; trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam; người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định cũng áp dụng với người nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên tại công ty TNHH; chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên tại công ty cổ phần.

Một số trường hợp khác được miễn giấy phép gồm người nước ngoài vào Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các chương trình, dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi theo các văn kiện, thỏa thuận và điều ước quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký kết.

Phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận; người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại một số cơ sở giáo dục; thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài được phép làm việc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng thuộc diện này.

Ngoài ra, nghị định quy định miễn giấy phép lao động đối với học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài có thỏa thuận thực tập hay thư mời làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam; người nước ngoài có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam; tình nguyện viên; người vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế do cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết theo quy định pháp luật cũng nằm trong danh sách được miễn.

Ưu tiên nhân lực công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

Đáng chú ý, nghị định bổ sung các trường hợp miễn giấy phép đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục, gồm người tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế hoặc các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo.

Người có trình độ thạc sĩ trở lên trong các lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng thuộc diện miễn.

Quy định tương tự áp dụng với người có trình độ tiến sĩ tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; giáo sư, phó giáo sư tham gia giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật tại các cơ sở này.

Các trường hợp khác gồm người được bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận; người được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CP; chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và thân nhân; người được thu hút theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo của Thủ tướng Chính phủ.