Đồng Nai: Phát hiện doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp

Ngày 8.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Công an phường Phước Tân phát hiện và xử lý doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp và 6 công dân Bangladesh cư trú quá hạn.

Trước đó, ngày 5.7, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật về cư trú và lao động của người nước ngoài tại Công ty TNHH MTV N.P.L (phường Phước Tân).

Chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này đang có 6 người đàn ông, quốc tịch Bangladesh có tuổi đời từ 21 đến 35, đang lưu trú và làm việc. Cả 6 người nước ngoài này đều đang cư trú quá thời hạn quy định tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng cũng xác định Công ty TNHH MTV N.P.L đã có hành vi sử dụng lao động nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Có thời điểm công ty này sử dụng 12 lao động là người nước ngoài nhưng không được cấp phép.

6 người Bangladesh cư trú quá thời hạn quy định ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp. Trong đó, phần lớn mang quốc tịch Bangladesh. Sau khi bị xử lý theo quy định của pháp luật, những công dân này đều đã bị trục xuất về nước.

Cũng theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động và các hành vi vi phạm khác (từ ngày 17.6 - 5.8), nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.