Đồng Nai: Trục xuất 28 người Bangladesh cư trú, lao động trái phép

Ngày 27.6, Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức trục xuất 28 người Bangladesh cư trú, lao động trái phép qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về nước theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 28 người nước ngoài (đều là công dân Bangladesh), nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng sau đó ở lại lao động và lưu trú quá thời hạn cho phép tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

28 người Bangladesh bị trục xuất ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Căn cứ quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Công an thành phố Đồng Nai đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 người Bangladesh về các hành vi: nhập cảnh không đúng mục đích đăng ký trong hồ sơ xin cấp thị thực và lưu trú quá thời hạn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngoài việc bị phạt tiền và áp dụng biện pháp trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện và trục xuất hơn 100 người nước ngoài vi phạm pháp luật về cư trú và lao động tại Việt Nam.

47 người nước ngoài vi phạm các quy định về cư trú bị Công an thành phố Đồng Nai trục xuất tháng 4.2026 ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Từ ngày 17.6 - 5.8, Công an thành phố Đồng Nai triển khai đợt tổng kiểm tra trong 50 ngày thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người nước ngoài khi nhập cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nhập cảnh đúng mục đích ghi trong thị thực; không làm việc khi chưa được cấp phép theo quy định; thực hiện đầy đủ việc khai báo, đăng ký và gia hạn tạm trú; tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại địa phương.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài cần chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, tránh phát sinh vi phạm.