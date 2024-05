Tính đến hết năm 2023, TP.HCM còn 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa và 5 tuyến đường trục chính ngập do triều cường.



18 tuyến đường hễ mưa, triều cường là ngập tại TP.HCM

Cụ thể, 13 tuyến đường bị ngập do mưa gồm đường Dương Văn Cam, Phan Anh, Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (hay còn được biết là đường Cây Trâm), Hồ Học Lãm, Quốc Lộ 1, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Bạch Đằng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Bên cạnh ngập do mưa thì 5 tuyến đường trục chính bị ngập do triều cường gồm đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (tại quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (tại huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (tại huyện Bình Chánh).

Riêng đối với các tuyến ngập do triều cường, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án "Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu" (giai đoạn 1), khi đó sẽ giải quyết được hết 5 tuyến đường ngập do triều cường.

Mưa ngập ở đường Trần Xuân Soạn (tại quận 7) NHẬT THỊNH

Trước mắt, để góp phần xóa, giảm ngập trong thời gian chờ các dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng, Sở Xây dựng TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật triển khai nhiều biện pháp như duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống.

Tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các van ngăn triều. Xây dựng phương án để tổ chức trực mưa, vớt rác miệng thu thời điểm trước, trong và sau cơn mưa; tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các cống kiểm soát triều để tạo hồ chứa nước trước khi có mưa lớn kết hợp triều cao

Ngoài ra còn phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ thống nhất các phương án điều tiết giao thông tại những điểm có khả năng ngập nặng và phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức vận động người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước.