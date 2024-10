189 hành vi, nhóm hành vi sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm GPLX. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.



Mỗi GPLX có 12 điểm, số điểm bị trừ tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), mỗi GPLX có 12 điểm. Điểm GPLX sẽ bị trừ mỗi khi người có GPLX vi phạm giao thông, số điểm bị trừ tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Nếu bị trừ hết điểm, người có GPLX không được điều khiển phương tiện theo loại GPLX đó, sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm thì được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về TTATGTĐB do CSGT tổ chức. Kết quả đạt yêu cầu, GPLX sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

189 hành vi bị trừ điểm GPLX

Để quy định chi tiết nội dung trên, tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm GPLX; trong đó 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm (tức là chỉ cần vi phạm 1 lần sẽ bị trừ hết sạch điểm).

Dữ liệu về điểm GPLX được theo dõi, quản lý, lưu trữ trên môi trường điện tử, trong cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về TTATGTĐB do Cục CSGT quản lý, vận hành.

Về quy trình, ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, dữ liệu trừ điểm GPLX của người bị xử phạt sẽ được cập nhật tự động vào cơ sở dữ liệu. Người có thẩm quyền trừ điểm GPLX thông báo cho người bị trừ điểm GPLX biết việc trừ điểm.

Việc thông báo trừ điểm GPLX thực hiện bằng phương thức điện tử trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, cổng dịch vụ công; bằng văn bản giấy giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Trường hợp GPLX được cấp dưới dạng điện tử hoặc được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, phần mềm ứng dụng do Cục CSGT quản lý, vận hành.

Nếu bị trừ hết điểm, tài xế phải chờ 6 - 24 tháng mới được kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm ẢNH: HOÀNG TUÂN





Trừ hết điểm, bao lâu mới được kiểm tra kiến thức?

Bộ Công an đề xuất, người có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy thì sau 24 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, nếu người vi phạm có giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế kết luận về việc trong cơ thể không có chất ma túy thì mới được đăng ký tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGTĐB.

Người có hành vi vi phạm bị trừ 1 lần 12 điểm hoặc bị trừ từ 2 lần trở lên, trong đó có 1 lần bị trừ điểm đối với hành vi vi phạm có quy định bị trừ 12 điểm (trừ hành vi liên quan đến ma túy) thì sau 18 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm mới được đăng ký tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGTĐB.

Người có hành vi vi phạm bị trừ 3 lần hết 12 điểm thì sau 9 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm mới được đăng ký tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGTĐB.

Người có hành vi vi phạm bị trừ hết điểm mà không thuộc 3 trường hợp nêu trên thì sau 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm mới được đăng ký tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGTĐB.

Chưa bị trừ hết điểm, phục hồi như thế nào?

Đối với GPLX chưa bị trừ hết điểm, Bộ Công an đề xuất quy định khi đủ thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm GPLX gần nhất, dữ liệu điểm GPLX sẽ được tự động phục hồi đủ 12 điểm và cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.

Ngay sau khi dữ liệu điểm GPLX được phục hồi cập nhật tự động, người có thẩm quyền thông báo cho người được phục hồi điểm GPLX biết việc phục hồi điểm.

Việc thông báo phục hồi điểm GPLX thực hiện bằng phương thức điện tử trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Trường hợp GPLX được cấp dưới dạng điện tử hoặc được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, phần mềm ứng dụng do Cục CSGT quản lý, vận hành.