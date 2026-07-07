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Kinh tế Ngân hàng

19 hồ sơ đăng ký cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện đã có 19 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending), tăng 7 doanh nghiệp so với thời điểm tháng 4.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp P2P Lending được NHNN xem xét đã tăng từ 7 hồ sơ vào đầu tháng 1 lên 10 hồ sơ vào đầu tháng 2, rồi lên 12 hồ sơ vào tháng 4 và hiện là 19 hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hồ sơ nào được chấp thuận triển khai thử nghiệm. Đối với hai giải pháp thử nghiệm còn lại là chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký.

19 hồ sơ đăng ký cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng- Ảnh 1.

19 đơn vị nộp đăng ký cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Từ ngày 1.7.2025, Nghị định số 94/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho các giải pháp đổi mới sáng tạo như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và cho vay ngang hàng (P2P Lending). Trong đó, cho vay ngang hàng là mô hình kết nối trực tiếp người cho vay và người đi vay thông qua nền tảng công nghệ số, không qua tổ chức trung gian tài chính. Toàn bộ quy trình từ phê duyệt khoản vay, giải ngân đến thu hồi nợ được thực hiện trên nền tảng giao dịch trực tuyến của các công ty P2P Lending.

Trong năm 2025, NHNN cũng ban hành nhiều quy định nhằm hoàn thiện cơ chế thử nghiệm đối với hoạt động cho vay ngang hàng. Theo Quyết định số 2866/2025, dư nợ tối đa của một khách hàng tại mỗi nền tảng P2P Lending là 100 triệu đồng, đồng thời tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các nền tảng tham gia cơ chế thử nghiệm không được vượt quá 400 triệu đồng. Quy định này nhằm bảo đảm quản trị rủi ro, hạn chế tổn thất cho cả bên cho vay và bên đi vay, phù hợp với tính chất thí điểm của cơ chế thử nghiệm và góp phần bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Đến tháng 8.2025, NHNN tiếp tục ban hành Quyết định số 2970 quy định việc kết nối, báo cáo và khai thác thông tin tín dụng giữa các công ty P2P Lending và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Việc kết nối với CIC giúp các công ty P2P Lending kiểm soát dư nợ của khách hàng trên từng nền tảng cũng như trên toàn hệ thống, bảo đảm tuân thủ các giới hạn theo quy định. Bên cạnh đó, khi có sự đồng ý của người vay, thông tin tín dụng có thể được chia sẻ với bên cho vay, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý các khoản vay.

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