19 ngày giá vàng giảm 19,9 triệu đồng/lượng, có nên xuống tiền đầu tư?

Từ đầu tháng 3 tới nay đã có những cú sập giá khó lường xảy ra trên thị trường vàng. Vàng thế giới từ vùng 5.200 - 5.400 USD/ounce đầu tháng dần giảm mạnh, thủng các mốc 4.700 USD/ounce, 4.600 USD/ounce và chốt tuần này ở mức 4.490 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo diễn biến giá vàng thế giới. Tính từ mức giá đỉnh đầu tháng ghi nhận ngày 2.3, đến hôm nay 21.3, chỉ 19 ngày, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,9 triệu đồng (từ mức mua vào và bán ra 187,9 - 190,9 triệu đồng xuống mức 168 - 171 triệu đồng).

Từ 2 - 21.3, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 19,9 triệu đồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhìn lại diễn biến thị trường vàng thời gian qua, đặc biệt là từ cú sập giá ngày 19.3, ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên mức lãi suất điều hành, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cao cấp ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), phân tích, cú giảm mạnh của giá vàng có thể gây bất ngờ nếu nhìn dưới góc độ tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, diễn biến này lại phù hợp với những điều kiện, logic của thị trường hiện tại.

Trong ngắn hạn, giá vàng không hoàn toàn phản ứng theo lý thuyết trú ẩn, mà chịu chi phối mạnh bởi các biến số tài chính, đặc biệt là lãi suất thực và sức mạnh đồng USD.

Hiện nay, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu và các sản phẩm năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng T.Ư, nhất là Fed, sớm giảm lãi suất, thậm chí chuyển sang kịch bản duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Khi đó, lợi suất thực tăng lên, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi. Đồng thời, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu hấp dẫn hơn đã kéo dòng tiền rời khỏi vàng.

Trong dài hạn, bà Trang Anh nhận định, vai trò tài sản trú ẩn của vàng vẫn được duy trì. Các rủi ro địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sẽ tiếp tục nâng đỡ nhu cầu nắm giữ vàng.

"Về chu kỳ, khi áp lực lạm phát dần được kiểm soát, các ngân hàng T.Ư sẽ buộc phải chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ, kéo giảm lãi suất thực. Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với xu hướng tăng của vàng trong dài hạn", bà Trang Anh nhấn mạnh.

Chênh lệch giá quá lớn, rủi ro rất cao

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, việc giá vàng thế giới chốt tuần ở mức dưới 4.500 USD/ounce là tín hiệu khá xấu cho vàng. Tuy nhiên, tuần này, vàng thế giới có sự quá bán (giá giảm tổng trên 500 USD) nên trong tuần tới khả năng rất cao, giá vàng có sự hồi phục, tích lũy.

Mức phục hồi khoảng 50% so với mức giảm tuần này, kỳ vọng đưa giá vàng về lại mức 4.750 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hiện chênh rất cao so với giá vàng thế giới, đặt người mua trước nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Các cơ sở để ông Phương đưa ra dự báo như trên là giá dầu trong tuần tới khả năng cao suy giảm do Mỹ đã tuyên bố sẽ giải phóng khoảng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Hiện nay, giá vàng đi trái chiều với giá dầu. Giá dầu tăng thì vàng giảm và ngược lại.

"Tuần tới là tuần cuối tháng 3, cuối quý 1, các tổ chức thường tất toán các trạng thái hợp đồng vàng, bạc, chứng khoán, trái phiếu chính phủ… cho nên vị thế bán vàng sẽ được tất toán", ông Phương nói.

Giá vàng trong nước thường điều chỉnh theo xu hướng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, sự điều chỉnh của thị trường trong nước có độ trễ đáng kể.

Đặc biệt, giá vàng trong nước hiện vẫn chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới. Với mức giá chốt tuần 4.490 USD/ounce, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đang chênh với giá thế giới tới 27,4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, hiện tại không phải thời điểm để hành động theo cảm xúc. Cách tiếp cận phù hợp không phải là "bắt đáy", mà là kiên nhẫn, phân bổ vốn hợp lý, giữ kỷ luật đầu tư.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, sự biến động khó lường và chênh lệch giá vàng quá cao sẽ đẩy người mua vào rủi ro rất lớn. Người dân tuyệt đối không FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ - PV) mua vàng, đặc biệt là vay mượn để mua.