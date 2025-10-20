19 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn trong ngày 19.10

Ngày 18.10, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn cùng một khung giờ theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. Từ con số đáng báo động này, ngày 19.10, Cục trưởng Cục CSGT tiếp tục lệnh cho lực lượng thực hiện kế hoạch.



Trong ngày 19.10, CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 19 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn ẢNH: V.H

Ngày 19.10, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở 2 khung giờ, từ 12 giờ 30 - 14 giờ 30 và từ 19 giờ 30 - 22 giờ 30.

Trong ngày 19.10, lực lượng CSGT 34 tỉnh, thành phố đã kiểm soát 119.585 lái xe, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, ở ca sáng, lực lượng CSGT đã kiểm soát 58.187 lái xe, gồm 1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 xe ô tô con, 37.329 xe mô tô, 14 xe ô tô chuyên dùng và 912 xe thô sơ. Qua đó phát hiện, xử lý 1.927 trường hợp vi phạm.

Trong ca tối, lực lượng CSGT toàn quốc kiểm soát 61.398 phương tiện, lập biên bản 2.588 trường hợp vi phạm. Trong đó 12 lái xe tải, 72 tài xế xe con, 32 xe thô sơ và 2.472 người lái xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Phân tích về độ tuổi vi phạm, đại diện Cục CSGT cho hay có 65 trường hợp dưới 18 tuổi, chiếm 1,4%; 1.179 trường hợp từ 18 - 35 tuổi, chiếm 26,1%; từ 36 - 55 tuổi có 2.577 trường hợp, chiếm 57,1%; trên 55 tuổi có 628 trường hợp, chiếm 14%.

Trong số người vi phạm có 19 phụ nữ cầm lái 18 xe mô tô và 1 xe đạp điện.