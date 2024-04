19 tuổi cầm đầu 40 đàn em hỗn chiến, xịt hơi cay cảnh sát

Sáng 10.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 thanh thiếu niên liên quan vụ kéo nhau đi hỗn chiến. Đáng chú ý, bị can cầm đầu là cô gái 19 tuổi Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Các bị can này bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, thuộc nhóm khoảng 40 thanh thiếu niên kéo nhau đi hỗn chiến với một nhóm khác, do Nguyễn Thị Kim Chi làm "chị đại" cầm đầu.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với nhóm "T.Đ" (một nhóm thanh thiếu niên tập hợp qua mạng xã hội), tối 6.11.2023, Nguyễn Thị Kim Chi huy động khoảng 40 đồng bọn, hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn tại quán Touzone (đường Như Nguyệt, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu).

Những đối tượng thuộc nhóm Nguyễn Thị Kim Chi bị khởi tố NGUYỄN TÚ

Chi cùng Nguyễn Lê Khánh Nguyên (19 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mua một bình xịt hơi cay trên mạng xã hội để mang theo khi đi hỗn chiến.

Nhóm Chi đi 20 xe máy phân khối lớn, nhiều xe độ chế, thay đổi kết cấu, có xe chở 3 người, đi tìm nhóm "T.Đ" qua các tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt, 3 Tháng 2, Trần Phú...

Các xe dàn hàng ngang mỗi hàng từ 4 - 7 xe giành hết mặt đường, phóng xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô ầm ĩ, bấm còi gây rối trật tự công cộng khiến người đi đường hoảng sợ. Cả nhóm không tìm được nhóm "T.Đ", nhưng gặp tổ tuần tra Công an Q.Hải Châu trên đường Như Nguyệt, nên tăng ga bỏ chạy.

Bị Công an Q.Hải Châu truy đuổi, Chi cùng các đàn em Bùi Minh Thiện (ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), Trần Đỗ Công Thành (cùng 18 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ) và T.L (16 tuổi, ngụ P.An Hải Tây, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xịt hơi cay về phía lực lượng cảnh sát để trốn chạy.

Sau đó, Chi kể về vụ tấn công cảnh sát với Nguyễn Lê Khánh Nguyên, Nguyên sợ Chi bị công an truy tìm nên khuyên "chị đại" trốn vào H.Núi Thành (Quảng Nam).

Công an Q.Hải Châu đã xác định, khởi tố 14 thanh thiếu niên nhóm Nguyễn Thị Kim Chi, đồng thời tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại.

Khởi tố hàng chục thanh thiếu niên gây rối

Trước đó, chiều 9.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong các nhóm thanh thiếu niên côn đồ K.L, T.Đ, T.H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Anh (19 tuổi, ngụ tổ 20, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng, 13 bị can còn lại bị cấm rời khỏi nơi cư trú.



Theo điều tra, Trần Thanh Anh Thái (19 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cầm đầu nhóm T.Đ mâu thuẫn với Trương Thanh Bình (20 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) là "đại ca" nhóm T.H.

Tối 22.3.2023, nhóm T.Đ gồm 9 côn đồ đã bàn bạc với nhóm K.L gồm 7 côn đồ đi hỗn chiến với nhóm T.H.

Nhóm côn đồ bị khởi tố NGUYỄN TÚ

Dù nhóm K.L không có mâu thuẫn với Bình nhưng Phạm Văn Anh - tự xưng là "kiến đầu đàn" của nhóm này vẫn đồng ý giúp bạn là Trần Thanh Anh Thái của nhóm T.Đ.

Cả 2 nhóm K.L của Anh và T.Đ của Thái điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố, cầm theo bình hơi cay, dây thắt lưng, dao tự chế, tìm nhóm T.H để xử lý.

Phạm Văn Anh bị tạm giam NGUYỄN TÚ

Khi đến đường Như Nguyệt dưới chân cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu), nhóm T.Đ phát hiện Bình và nhóm T.H nên truy sát.



Trong lúc cả 3 nhóm đuổi chém nhau giữa đường phố gây hoang mang dư luận, đã bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.

Theo Công an Q.Hải Châu, ngoài 29 thanh thiếu niên vừa bị khởi tố trong 2 vụ án vừa qua, công an quận tiếp tục truy xét hàng chục nghi phạm khác để giải quyết dứt điểm các nhóm côn đồ tụ tập, gây rối, làm hoang mang dư luận.