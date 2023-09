2 cha con miền Tây nhảy sông cứu bé trai bị ném xuống sông ở Long Xuyên

Thấy đứa nhỏ đang chấp chớp trong dòng nước đang chảy siết, anh chẳng thèm nghĩ gì, nhảy ùm xuống nước cứu bé.

Giây phút cứu bé trai bị ném xuống sông

Sáng 11.9 sau chuyến đi giao ghe lúa 50 tấn ở tận Kiên Giang, hai cha cho ông Năm Thọ chạy ghe theo sông Long Xuyên - Rạch Giá để quay trở về nhà ở Q.Ô Môn, Cần Thơ.

Ông Bùi Ngọc Long (trái) và anh Bùi Hữu Thành trên ghe lúa ở khu vực cầu Tôn Đức Thắng, TP.Long Xuyên kể lại sự việc CTV

Khoảng 11 giờ trưa, khi đang cầm lái chiếc ghe lướt trên dòng nước đến cách cầu Tôn Đức Thắng, TP.Long Xuyên độ hơn 20m, ông Năm Thọ bất ngờ thấy có vật lạ rơi từ trên cao xuống "ầm" 1 tiếng. Cứ nghĩ ai ném rác xuống sông. Khi ghe chạy lại gần hơn ông Năm Thọ cố mở to mắt để nhìn thì thấy 1 bé trai đang trồi sụt trong dòng nước. Hoãn hồn, ông Năm Thọ la lớn "Cứu đứa nhỏ con ơi. Cứu nó !".

Đang trong khoan ghe, lui cui dọn dẹp cho chuyến lúa mới, nghe tiếng la của cha, anh Bùi Hữu Thành nhanh như sóc chạy lên mũi ghe quan sát. Thấy có một em bé đang chấp chới trong dòng nước, anh Thành la lớn "Cứu bé, cứu bé", rồi nhảy ùm xuống nước.

"Khi nhảy xuống sông tôi cách bé hơn 10m. Sông rộng, nước sâu, mùa lũ dòng nước chảy nhanh hơn thường ngày nên khi bơi tới thì bé trôi ra xa thêm. Tôi bơi được khoảng 20 m thì thấy nó cách tôi độ một sải tay và đang chìm dần. Cố gắng gượng hết sức, tôi quơ mạnh theo nước thì may mắn chụp được cách tay bé kéo lên. Rất mừng", anh Bùi Hữu Thành kể.

Đeo sát người anh Thành trong dòng nước chảy xiết là một bé trai khoảng 4 tuổi. Vì bị ngộp nước nên bé hoảng loạn, bị ngạt nước nhưng bé nói thét lên với anh: "Đừng bỏ con! Đừng bỏ con". Anh Thành cố gắng trấn tĩnh bé "Rồi, rồi... Chú sẽ cứu con".

"Bé nó quéo chặt vào người tôi, thấy thương lắm. Bơi mệt nên khi nắm được bé tôi muốn kiệt sức. Cố gắng, chứ không cứu được bé tôi sẽ ân hận lắm, vì nó cũng trạc tuổi con trai út tôi", anh Thành chia sẻ.

Anh Bùi Hữu Thành và người dân chăm sóc bé K. sau khi được anh Thành cứu từ dưới sông lên CTV

Sau khi kéo được bé trai lên khỏi mặt nước, anh Thành dự tính sẽ bơi đưa bé vào bờ cách đó khoảng 50m. Tuy nhiên, sau khi bơi gần 20 m trong dòng nước chảy xiết, sức lực không cho phép bản thân mạo hiểm, anh quyết định bơi trở lại ghe lúa của cha anh đang điều khiển cách đó độ 10m để đảm bảo an toàn cho cả hai.

Trên ghe, ông Năm Thọ thấy con trai bị đuối sức nên cũng lái chiếc ghe lùi lại ứng cứu. Khi chiếc ghe cách vị trí anh Thành và bé trai khoảng 5m, ông ném dây buộc ghe xuống cho anh Thành chụp lấy, rồi kéo lên ghe, đưa vào bờ.

Trên hai bờ, khi nghe tiếng kêu cứu của cha con ông Năm Thọ, người dân cũng ùa ra. Thấy bé trai được anh Thành ẵm lên trong tình trạng ướt nhem, run sợ, người dân đã mang áo quần cho bé thay và báo công an.

Ai cũng sẽ cứu bé như mình thôi

Anh Bùi Hữu Thành cho biết, gia đình anh không có ruộng vườn. Hằng năm cứ mùa lúa là hai cha con anh lại đi thu mua lúa. Mỗi chuyến kiếm lời cũng khoảng 1 triệu đồng. Hết mùa lúa thì anh Thành đi lái xe ô tô thuê.

Anh Bùi Hữu Thành và ông Bùi Ngọc Long nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về thành tích dũng cảm cứu người CTV

Thường xuyên đi trên sông nước nên gặp cảnh cứu người, vớt đồ đạc do ghe gặp sóng to, gió lớn cũng hay diễn ra, nhưng lần đầu tiên mới thấy bé nhỏ bị ném xuống sông. Điều trùng hợp lại là hai cha con anh cứu được bé.

Anh Thành nói: "Khi thấy bé dưới nước tôi tưởng là con cháu của các ghe khác rơi xuống sông vì chuyện đó cũng thường hay xảy ra. Vớt được bé lên ghe thì cha tôi bảo bé bị rơi từ trên cầu xuống. Vớt được bé lên bờ thì có người đến thấy có một người đàn ông ném cháu từ trên cầu xuống, tôi khá bất ngờ. Tội nghiệp bé".

Việc cứu được bé trai của hai cha con anh Thành là nghĩa cử rất cao đẹp, xứng đáng được biểu dương.

Ngày 12.9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã cùng tặng bằng khen đột xuất cho ông Ngọc và anh Thành về hành động dũng cảm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: "Cháu bé mới 4 tuổi, bị ném xuống sông ở độ cao 7 mét, nếu không có sự may mắn, và nếu ông Thọ và anh Thành không kịp thời phát hiện và ra sức cứu vớt cháu bé thì hậu quả sẽ rất thương tâm. Thay mặt Thường trực Tỉnh Ủy, UBND tỉnh An Giang, tôi ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp và dũng cảm của ông Thọ và anh Thành".

Nhận được khen thưởng, anh Bùi Hữu Thành chia sẻ: "Việc hai cha con tôi cứu người là cơ duyên, cũng không nghĩ chuyện khen thưởng gì đâu. Tôi nghĩ không riêng gì tôi nếu gặp trường hợp thấy bé bị té thì cũng cứu bé như gia đình tôi. Nếu hôm qua mà không cứu được bé chắc tôi tiếc và ân hận lắm".

Anh Thành cho biết, vợ anh là giáo viên cấp 1 và có hai con. Bé gái lớn 9 tuổi và bé trai gần 4 tuổi. Đi làm cực xa nhà, anh chỉ mong cùng vợ lo cho hai con khôn lớn, khỏe mạnh, có nghề nghiệp ổn định vậy là hạnh phúc.

Như Thanh Niên đã thông tin, Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11.9, Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Rạch Giá - Long Xuyên, rồi trốn thoát khỏi hiện trường. Cháu bé đã may mắn được ông Thọ cùng Thành đi ghe chở lúa kịp thời phát hiện và cứu sống.

Qua điều tra, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) khi đang lẩn trốn tại TP.Long Xuyên. Bước đầu Hải khai nhận khoảng 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày, Hải chở bé K. con của chị V. (ngụ Q.7, TP.HCM) bạn của Hải đi chơi. Đến giữa cầu Tôn Đức Thắng rồi ném xuống sông.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hải để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người.