Khi đang làm nhiệm vụ, 2 chiến sĩ CSGT nhận được yêu cầu giúp đỡ từ người thân một sản phụ. Ngay lập tức, 2 chiến sĩ dùng xe mô tô đặc chủng, mở còi ưu tiên, dẫn đường và hỗ trợ đưa xe cấp cứu chở sản phụ đến bệnh viện.

2 chiến sĩ CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, sáng 29.6.2024, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) được phân công đảm bảo trật tự an toàn giao thông đoạn gần khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM), phục vụ lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở.

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, đại úy Phùng Đức Thắng và đại úy Nguyễn Thành Công (thuộc Đội CSGT Hàng Xanh) đang trên đường đi làm nhiệm vụ, khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu thì nhận được sự đề nghị hỗ trợ của tài xế xe cấp cứu.

Được biết, nam tài xế không thông thạo đường, xe đang đưa một sản phụ đi cấp cứu ở Bệnh viện Từ Dũ (tại quận 1, TP.HCM).

Xin ý kiến từ chỉ huy, 2 chiến sĩ CSGT đã dùng xe mô tô đặc chủng, mở còi ưu tiên, mở đường và hỗ trợ đưa xe cấp cứu vào bệnh viện kịp thời.

Đến cửa bệnh viện, 2 chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu và nhanh chóng quay trở lại vị trí để tiếp tục công tác.