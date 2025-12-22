2 cựu cục trưởng bị xét xử vì chỉ đạo nhận hối lộ hơn 107 tỉ

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cấp phép an toàn thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Danh sách bị cáo gồm 55 người. Trong đó, 34 người bị truy tố tội nhận hối lộ (gồm có 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga); 21 người còn lại bị truy tố tội đưa hối lộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào sáng 5.1, kéo dài đến 14.1. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện KSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

2 cựu Cục trưởng Trần Việt Nga (trái) và Nguyễn Thanh Phong ẢNH: T.H

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Thứ ba là thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Từ năm 2020 - 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) đã chi tiền cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được ưu ái, bỏ qua một số tồn tại khi cấp GMP; đồng thời sớm thẩm định, bỏ qua sai phạm, thiếu sót khi cấp lại GMP.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị can tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng 93,7 tỉ đồng trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận, 12,7 tỉ đồng trong quá trình cấp giấy xác nhận và hơn 1 tỉ đồng khi cấp GMP.

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Cựu cục trưởng "đút túi" gần 44 tỉ đồng

Viện KSND tối cao cáo buộc bị can Nguyễn Thanh Phong với vai trò là cục trưởng đã có hành vi chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục và thống nhất cơ chế ăn chia hưởng lợi cá nhân.

Ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng đối với sai phạm xảy ra khi cấp giấy tiếp nhận và GMP; trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.

Bị can Trần Việt Nga với vai trò phó cục trưởng phụ trách việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận (sau này là cục trưởng), đã chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ để chia nhau hưởng lợi cá nhân.

Bà Nga phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ trong việc cấp giấy xác nhận là 12,7 tỉ đồng; trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng.