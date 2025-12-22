Bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 30 tháng tù trong vụ nhận hối lộ 48 tỉ

Sáng 22.12, sau 8 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị liên quan.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 30 tháng tù

Tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho nhiều bị cáo. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm từ 14 năm tù xuống còn 11 năm 6 tháng tù; ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, được giảm từ 12 năm tù xuống 8 năm 6 tháng tù; ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, được giảm từ 8 năm tù xuống 6 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ và Phú Thọ cũ được chuyển từ án tù giam sang án tù cho hưởng án treo. Số khác thì được giảm 6 - 9 tháng tù.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên cũng được giảm 24 tháng tù.

Các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ cũ bị cáo buộc đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn: bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, ông Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD…

Tại phiên phúc thẩm, tòa ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền. Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Ngoài ra, nhiều bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu..., cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự.

Các bị cáo Lê Duy Thành (trái) và Phạm Hoàng Anh ẢNH: PHÚC BÌNH

Hối lộ hơn 132 tỉ để "thâu tóm" dự án

Theo nội dung vụ án, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.

Để "thâu tóm" các dự án xây dựng, ông Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) hối lộ hàng loạt cựu quan chức tại các địa phương.

Quá trình xét xử phúc thẩm, tất cả bị cáo có đơn kháng cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không ai kêu oan.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan kể về công lao khi còn lãnh đạo địa phương, đồng thời phân trần gia đình hoàn cảnh khó khăn, bản thân sức khỏe yếu, mong muốn dùng 2 mảnh đất để khắc phục hậu quả vụ án… Bị cáo tha thiết tòa "gạn đục khơi trong", cân nhắc các tình tiết để cho mình được hưởng khoan hồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi, xin nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Luật sư bào chữa cho biết ông Thành rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu người; được hơn 2.600 cá nhân, đơn vị có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…, do đó, đề nghị tòa áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho thân chủ.

Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh thì nói "rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi" về những sai phạm của bản thân, mong tòa phúc thẩm xem xét giữa công và tội để giảm mức án nhiều nhất có thể.

Nhiều cựu quan chức khác cũng thể hiện sự thành khẩn. Người trình bày về thành tích công tác của bản thân và thân nhân, người thì nói phải liên tục nhập viện cấp cứu sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc nên sức khỏe rất yếu, có người mong được hưởng án tù treo để về chăm sóc vợ vì các con đều công tác xa nhà…