Bà Hoàng Thị Thúy Lan mong tòa 'gạn đục khơi trong', sớm được về chữa bệnh

Chiều 16.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận.

Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 22.12 tới.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan ẢNH: PHÚC BÌNH

Mong tòa "gạn đục khơi trong"

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan là người duy nhất có lời nói sau cùng.

Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ từ phía Tập đoàn Phúc Sơn 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, tương đương gần 48 tỉ đồng. Giai đoạn sơ thẩm, bà Lan bị tuyên 14 năm tù. Nay, viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị giảm 24 - 30 tháng tù.

Đứng trước bục khai báo, nữ cựu bí thư tỉnh ủy nói, không chỉ bà mà các bị cáo khác trong vụ án đều nhận thức sâu sắc về hành vi vi phạm của bản thân, vô cùng ăn năn, hối lỗi.

Bà Lan nhắc lại quá trình cống hiến của các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay nhiều người đã tuổi cao, sức yếu, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo cũng cho hay "rất cảm động" khi được đại diện viện kiểm sát ghi nhận về điều kiện, hoàn cảnh cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả của mình.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tha thiết mong hội đồng xét xử "gạn đục khơi trong", cập nhật những tình tiết mới tại phiên tòa lần này, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để có thể sớm trở về, chữa bệnh…

Cuối cùng, bà Lan gửi lời xin lỗi đến T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. "Chúng tôi mong muốn được tha thứ, cảm thông, chia sẻ, khoan hồng cho tất cả", bị cáo nói.

Sau phần trình bày của bà Lan, các bị cáo còn lại không ai nói gì thêm.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Luật sư nói cựu bí thư tỉnh ủy không gợi ý vật chất?

Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng mức án 14 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên với thân chủ còn quá nghiêm khắc.

Luật sư nói, do bà Lan thừa nhận sai phạm, không kêu oan nên không tranh luận về tội danh. Song, luật sư mong hội đồng xét xử đánh giá toàn diện nguyên nhân, điều kiện vi phạm.

Theo người bào chữa, bị cáo giữ cương vị bí thư tỉnh ủy, hoạt động trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau.

Vì thế, bị cáo không áp đặt ý chí cá nhân hay trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật. Lỗi của bị cáo là đánh giá chủ quan về động cơ của nhà đầu tư, nôn nóng trong việc thu hút đầu tư, tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24 - 30 tháng tù

Vẫn theo luật sư, khi phía Tập đoàn Phúc Sơn gặp và đề xuất xin thực hiện dự án, bà Lan ủng hộ nhưng không đưa ra điều kiện hay gợi ý gì về lợi ích vật chất, chỉ mong muốn thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhiều vốn nhằm phát triển cho tỉnh.

Bị cáo thừa nhận việc cầm tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, nhưng việc đưa tiền diễn ra sau thời điểm hoàn thành thủ tục giao chủ đầu tư. Sau khi nhận thức vi phạm, bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền bất chính, đồng thời tình nguyện sử dụng 2 lô đất mặt đường để khắc phục hậu quả.

Với những căn cứ đã nêu, luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa sai lầm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại diện viện kiểm sát còn đề nghị giảm án cho ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30 - 36 tháng tù, ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 18 - 24 tháng tù. Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ và tỉnh Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án tù giam sang cho hưởng án tù treo. Một số thì được đề nghị giảm 6 - 9 tháng tù. Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù…



