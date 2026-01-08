2 cựu thiếu tướng mong hưởng khoan hồng trong vụ án sân bay Nha Trang

Ngày 8.1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét xử 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa. Kết thúc phần tranh luận, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án và tuyên án vào ngày 10.1 tới.

Lực lượng chức năng và các bị cáo tại phiên tòa liên quan dự án sân bay Nha Trang ẢNH: T.T

Mong được hưởng khoan hồng

Cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước bục khai báo, ông Quang cho biết đã có 43 năm công tác trong quân đội, trưởng thành từ chiến sĩ lái máy bay chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí công tác cho đến khi là sĩ quan tham mưu.

Suốt quá trình cống hiến, bị cáo nói chỉ thuần túy làm công tác quân sự, tham mưu tác chiến, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào của quân đội hay pháp luật.

Đối với sai phạm trong vụ án này, cựu phó cục trưởng bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, đã động viên gia đình chủ động nộp lại toàn bộ số tiền, tài sản mà bản thân cho rằng có được không chính đáng, nhằm khắc phục hậu quả.

Về mức án mà đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị, cựu thiếu tướng cho rằng đây là hình phạt rất nặng nề, khắc nghiệt đối với bản thân. Sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự vẻ vang của Bộ Quốc phòng và quân đội nói chung.

Ông Quang cũng gửi lời xin lỗi tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, đặc biệt là Cục Tác chiến - đơn vị nơi ông từng công tác; đồng thời mong được hưởng chính sách khoan hồng.

Bị đề nghị cùng mức án và cùng tội danh, cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, cũng kể về quá trình 43 năm công tác trong quân đội, luôn tận tâm, tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trình bày tuổi cao, sức yếu, bị cáo mong được xem xét khoan hồng, tạo điều kiện cho hưởng án tù treo, để có thể sống những năm tháng cuối đời bên gia đình.

2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (trái) và Hoàng Viết Quang ẢNH: D.L

Đối tác muốn mua Tập đoàn Phúc Sơn "rất có tâm"?

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Nói lời sau cùng, ông Thắng cho rằng sai phạm của bản thân xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó có việc hệ thống pháp luật còn nhiều điểm chồng chéo, khó hiểu, khó thực hiện, sai sót là điều khó tránh.

Ông mong muốn tòa xem xét vụ án một cách khách quan, sát với thực tế pháp luật, để có phán quyết thấu tình, đạt lý.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời phải bồi thường gần 6.700 tỉ đồng (sau khi khấu trừ phần đã nộp) để khắc phục hậu quả.

Trước tòa, bị cáo Hậu nói đã nhận thức được sai phạm, khẳng định "tòa có tuyên thế nào cũng không kháng cáo, tôn trọng mọi phán quyết, truy tố".

Trước đó, tòa thông báo một doanh nhân đang thỏa thuận mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và sẽ thay bị cáo Hậu bồi thường 7.000 tỉ đồng đã thu của khách hàng từ việc bán đất được giao trái phép.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho hay, trong thời gian bị tạm giam có rất nhiều đối tác tiếp cận, gặp gỡ với ý định mua lại công ty để làm tiếp các dự án dang dở. Song, sau 5 tháng quan sát và đàm phán, bị cáo thấy duy nhất doanh nhân này là người vừa có năng lực, vừa có tâm thiện.

Trong các điều khoản thỏa thuận, ông Hậu khẳng định ngoài tuân thủ pháp luật, còn yêu cầu đối tác bằng mọi giá phải đảm bảo quyền lợi đến cùng cho khách hàng.

Vị đối tác mà bị cáo Hậu đề cập không trực tiếp đến tòa mà nêu quan điểm thông qua người đại diện. Người đại diện xác nhận mong muốn về giao dịch nêu trên, cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo phán quyết của tòa.