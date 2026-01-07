2 cựu thiếu tướng quân đội bị đề nghị án tù trong vụ sân bay Nha Trang

Chiều 7.1, đại diện VKS Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường (trái) và Hoàng Viết Quang ẢNH: PHÚC BÌNH

Cùng tội danh, 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và Lê Đức Vinh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm. Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh này là Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN-MT Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

3 bị cáo còn lại bị đề nghị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, mức án 12 - 13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, cựu Phó tổng giám đốc tập đoàn, 7 - 8 năm tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á, 8 - 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Trừ đi các khoản đã khắc phục, bị cáo còn phải nộp 6.691 tỉ đồng.

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan công tố đánh giá sai phạm của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, hoặc có chức năng tham mưu chiến lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng, nhưng đã không làm đúng chức trách.

Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Với nhóm bị cáo buộc lừa đảo, số tiền chiếm đoạt là đặc biệt lớn, không chỉ làm các gia đình bị hại lâm vào tình cảnh khó khăn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu uy tín quân đội, tạo dư luận xấu.

Song, đại diện VKS cũng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án còn do quy định pháp luật về đất đai nhiều nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo, bất cập. Một số bị cáo không nghiên cứu, nắm chắc luật dẫn đến vi phạm, lãng phí.

Cùng đó là công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa phương bị buông lỏng trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp được phép kinh doanh khi chưa đủ điều kiện; tình trạng giao dịch đặt cọc, giữ chỗ tràn lan không kiểm soát...

Các bị cáo trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút kinh nghiệm cho cả bị hại

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Trong bản luận tội vừa công bố, đại diện VKS cho rằng thông qua phiên tòa này, mỗi công dân, quân nhân cần luôn tu dưỡng đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội. Thủ trưởng các đơn vị có chức trách quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đất quốc phòng nói riêng nghiên cứu cần nắm chắc quy định quản lý, thực hiện nhiệm vụ phải đúng, đủ.