Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 cựu thiếu tướng quân đội bị đề nghị án tù trong vụ sân bay Nha Trang

Tuyến Phan
Tuyến Phan
07/01/2026 16:25 GMT+7

Hai cựu thiếu tướng quân đội Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Chiều 7.1, đại diện VKS Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

2 cựu thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án đến 3 năm tù - Ảnh 1.

Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường (trái) và Hoàng Viết Quang

ẢNH: PHÚC BÌNH

Cùng tội danh, 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và Lê Đức Vinh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm. Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh này là Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN-MT Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

3 bị cáo còn lại bị đề nghị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, mức án 12 - 13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, cựu Phó tổng giám đốc tập đoàn, 7 - 8 năm tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á, 8 - 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Trừ đi các khoản đã khắc phục, bị cáo còn phải nộp 6.691 tỉ đồng.

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan công tố đánh giá sai phạm của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, hoặc có chức năng tham mưu chiến lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng, nhưng đã không làm đúng chức trách.

Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Với nhóm bị cáo buộc lừa đảo, số tiền chiếm đoạt là đặc biệt lớn, không chỉ làm các gia đình bị hại lâm vào tình cảnh khó khăn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu uy tín quân đội, tạo dư luận xấu.

Song, đại diện VKS cũng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án còn do quy định pháp luật về đất đai nhiều nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo, bất cập. Một số bị cáo không nghiên cứu, nắm chắc luật dẫn đến vi phạm, lãng phí.

Cùng đó là công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa phương bị buông lỏng trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp được phép kinh doanh khi chưa đủ điều kiện; tình trạng giao dịch đặt cọc, giữ chỗ tràn lan không kiểm soát...

2 cựu thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án đến 3 năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ)

ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút kinh nghiệm cho cả bị hại

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Trong bản luận tội vừa công bố, đại diện VKS cho rằng thông qua phiên tòa này, mỗi công dân, quân nhân cần luôn tu dưỡng đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội. Thủ trưởng các đơn vị có chức trách quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đất quốc phòng nói riêng nghiên cứu cần nắm chắc quy định quản lý, thực hiện nhiệm vụ phải đúng, đủ.

Tin liên quan

2 cựu thiếu tướng quân đội khai gì về sai phạm dự án sân bay Nha Trang?

2 cựu thiếu tướng quân đội khai gì về sai phạm dự án sân bay Nha Trang?

2 cựu thiếu tướng quân đội bị cáo buộc có sai phạm, dẫn đến việc bàn giao đất quốc phòng không đúng quy định cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Khám phá thêm chủ đề

Tập đoàn Phúc Sơn dự án sân bay nha trang cũ quân đội Hậu Pháo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận