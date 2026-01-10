2 cựu thiếu tướng quân đội lãnh án tù trong vụ sân bay Nha Trang

Ngày 10.1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và 2 cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường (từ trái qua) ẢNH: DANH DANH

Hậu "pháo" bị 11 năm tù, bồi thường 7.000 tỉ đồng

Theo bản án vừa tuyên, 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng cùng lãnh án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh, 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 4 năm tù và Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng tù. Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh này là Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN-MT Võ Tấn Thái cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trong vụ án tại Vĩnh Phúc, mức án chung là 30 năm tù.

Chị gái của Hậu là bị cáo Nguyễn Thị Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên 7 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á 8 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: DANH DANH

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định về nguyên tắc, Hậu, Hằng và Định phải liên đới bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại; song Hậu nắm giữ 99,1 % cổ phần công ty, số tiền thu về đều chuyển cho bị cáo, nên phải bồi thường toàn bộ.

Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Hậu và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.

Đáng chú ý, liên quan đến thỏa thuận giữa Hậu và một đại gia về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn và thay Hậu bồi thường, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở để xem xét chấp nhận.

Vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng

Theo nội dung vụ án, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (phải) và Nguyễn Thị Hằng ẢNH: DANH DANH

Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo là cán bộ tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu thiếu tướng là người đều có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Hậu và 2 đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 686 bị hại, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phân hóa vai trò trong vụ án, tòa xác định cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra.

Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội.

Xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, hội đồng xét xử đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.