2 đội phía nam hiên ngang vào bán kết, cục diện bóng đá sinh viên lại hay

Bản lĩnh sinh viên ĐH Huế

ĐH Huế đã thể hiện bản lĩnh vượt trội tại VCK khi bắt đầu với trận hòa 1-1 trước ĐH Bách khoa Hà Nội. Các sinh viên dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Xuân Hồng đã xuất sắc đánh bại ứng viên mạnh Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM với tỷ số 3-2, và tiếp tục vượt qua Trường ĐH Cửu Long 6-1. Đội bóng cũng đã quật ngã Trường ĐH Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên 1-0 ở tứ kết, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Cách mừng bàn thắng đầy xúc động của đội ĐH Huế ẢNH: KHẢ HÒA

Dù chỉ còn vài trụ cột sót lại của một đội ĐH Huế lẫy lừng trong 2-3 năm qua như tiền vệ Lê Giàu hay đội trưởng Nhật Hoàng, nhưng dưới bàn tay HLV Trịnh Xuân Hồng, một người thầy rất tận tụy đã giúp cho cầu thủ đến từ cố đô càng chơi càng hưng phấn.

Lê Giàu (19), mũi nhọn của đội ĐH Huế ẢNH: KHẢ HÒA

Còn trường hợp của đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thật đặc biệt. Họ có mặt ở VCK theo suất thế chỗ cho đội Trường ĐH TDTT TP.HCM không tham dự được. Dù là "vé vớt", nhưng thầy trò HLV Trần Mạnh Hùng như chiếc xe tăng cứ từ từ mà tiến. Đội bóng đến từ TP.HCM đã thắng 2 trận trước 2 đại diện phía bắc là đội Trường ĐH Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên và đội Trường ĐH Phương Đông và chỉ hòa với "người anh em" Trường ĐH Văn Lang, để xuất sắc đứng đầu bảng B.

Ấn tượng hơn cả chính là trận thắng tứ kết trước một đại diện phía bắc khác và rất nặng ký là chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội. Khi mà sức ép trên sân vô cùng lớn trước làn sóng cổ vũ cho chủ nhà rất tưng bừng, các cầu thủ đến từ TP.HCM vẫn tự tin, bình tĩnh hóa giải mọi hiểm nguy và ghi bàn duy nhất vừa đủ ghi tên vào bán kết. Họ trở thành đội đại diện duy nhất của TP.HCM có mặt trong tốp 4 và rất đáng khen khi cùng ĐH Huế tạo ra cục diện cân bằng với 2 đại diện còn lại vào bán kết là đội Trường ĐH Thủy Lợi (thắng Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2-0) và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (thắng đội Trường ĐH Nông Lâm 2-0). 2 đội bóng phía bắc vào bán kết với thành tích toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải đến giờ.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (áo sáng) tổ chức vây ráp, luôn biết cách gây áp lực cho đối thủ ẢNH: KHẢ HÒA

Nóng bỏng bán kết, liệu sẽ có 1 đội phía nam vào chung kết?

Cả 2 trận bán kết vào ngày 27.11 giữa đội ĐH Huế gặp đội Trường ĐH Thủy Lợi và đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ rất gay cấn. Bởi vào đến đây rồi thì đội nào cũng mạnh như nhau và nhiều khi mọi thứ chỉ được quyết định trong tích tắc sai lầm của đội này thành niềm vui của đội khác. Cũng không loại trừ sẽ có loạt đá 11 m luân lưu hào hứng, điều mà người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi.

Trần Đức Hoan (10, phải), người từng ghi bàn vào lưới và cũng là 1 trong 2 cầu thủ sút hỏng 11 m luân lưu trước đội ĐH Huế 3 năm trước sẽ ghi bàn ở bán kết? ẢNH: KHẢ HÒA

Đội ĐH Huế và Trường ĐH Thủy Lợi thời gian gần đây chỉ mới gặp nhau 1 lần và đó là trận chung kết giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm 2023 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đội bóng cố đô khi đó đã thắng thầy trò HLV Vũ Văn Trung bằng loạt sút luân lưu 11 m để lên ngôi vô địch. Trận hòa 2-2 trong 80 phút khi đó vô cùng kịch tính khi đội ĐH Huế 2 lần dẫn trước và Trường ĐH Thủy Lợi 2 lần gỡ hòa. Lần này đôi bên gặp lại sẽ rất hay khi trong đội hình vẫn còn một số gương mặt cũ như Đức Hoan, Hoàng Danh, Xuân Trường, Bảo Trung bên Trường ĐH Thủy Lợi hoặc Lê Giàu, Nhật Hoàng bên ĐH Huế.

Vũ Việt Hoàng (phải) đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất với 7 bàn, sẽ đe dọa hàng thủ đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Kịch tính cũng có thể sẽ đến ở trận 2 đội sư phạm gặp nhau. Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đang cực kỳ hưng phấn để đối đầu với nhà đương kim vô địch Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Nếu chân sút Vũ Việt Hoàng, hiện ghi 7 bàn cho đội bóng thủ đô kịp bình phục thì sẽ là mối nguy cho thầy trò HLV Trần Mạnh Hùng. Ngược lại, với tâm lý thoải mái rất có thể đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ cống hiến một trận đấu hay, tạo nên bất ngờ cho thầy trò HLV Phạm Minh.