2 năm 11 tháng lật mặt Quân 'Idol': Pha 'bắt đẹp' và cuộc đấu trí tiền tỉ

"C ÔNG a N BỘ" Ở … Q UẢNG T RỊ TUNG LƯỚI

Sáng sớm 25.8.2023, cả phố núi Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) rúng động với thông tin Nguyễn Quốc Quân (tức Quân "Idol") bị quật ngã, còng tay khi vừa ra khỏi nhà, tạt vào quán ăn sáng gần đó. Cùng thời điểm, tại TP.Đà Nẵng, đàn em của Quân là Nguyễn Phi Cường (34 tuổi, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) cũng bị trinh sát Công an tỉnh Quảng Trị chặn bắt. Một đàn em cộm cán khác là Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi, trú khối phố 1, TT.Khe Sanh) bị bắt ở Khe Sanh.

Thời điểm Quân “Idol” bị bắt ẢNH: THANH LỘC

Ban đầu, nhiều người, trong đó thậm chí có cả cán bộ lực lượng công an địa phương, vẫn tưởng rằng lực lượng tham gia bắt Quân là của Bộ Công an. "Điều đó cũng khẳng định tính bí mật tuyệt đối của ban chuyên án", thượng tá Dương Đức Thuận, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, khẳng định.

Theo thượng tá Thuận, công tác điều tra bí mật đến nỗi ngay từ thời điểm chưa chín muồi, các điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị thậm chí phải vờ xin nghỉ phép để tránh bị nghi ngờ khi hành động. Nhiều điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phải đi xuyên đêm, liên tỉnh, đến TP.Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM để làm việc với các bị hại…

Riêng hôm tổ chức vây bắt Quân "Idol", thượng tá Thuận cho biết có tổng cộng 150 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Quảng Trị gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát Cơ động, Công an H.Hướng Hóa, Công an H.Cam Lộ… được trang bị vũ khí tham gia và có chó nghiệp vụ hỗ trợ.

"Tất cả chúng tôi đều phải thuê xe tư nhân để di chuyển trong đêm tối. Từ khuya 24.8.2023, chúng tôi đã có mặt ở Khe Sanh nhưng ém quân, chờ trời sáng để bắt Quân ngay khi đối tượng ra khỏi nhà", thượng tá Thuận kể lại.

"Giương đông, kích tây"

Quân bị bắt lúc 7 giờ 30 sáng 25.8.2023, nhưng mãi đến hơn 1 giờ sáng 26.8, những chiếc xe cảnh sát cuối cùng mới rời khỏi nhà của "Idol phố núi" này. Toàn bộ quá trình bắt giữ và khám xét nhà đều có sự chỉ đạo trực tiếp, tại chỗ của đại tá Lê Phi Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Quân “Idol” (giữa) tại cơ quan công an khi vừa bị bắt ẢNH: THANH LỘC

Theo thượng tá Đào Văn Khâm, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, ngay tại thời điểm bị bắt giữ, Quân "Idol" vẫn chống trả quyết liệt, miệng không ngừng la lối. Trong khi đó, sau quá trình khám xét, ngoài thu giữ 2 siêu xe, cơ quan chức năng còn thu giữ khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt và trong tài khoản của Quân, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Lúc đó, dư luận và giới truyền thông rất khó khăn để tiếp cận các thông tin liên quan đến việc bắt giữ Quân "Idol" và đồng phạm. Mãi đến nhiều giờ sau, những thông tin ban đầu mới được cơ quan công an cung cấp. Chỉ có điều, ai cũng bất ngờ bởi theo các thông tin này, Quân "Idol" bị bắt vì tội danh duy nhất và nghe qua thấy không có gì nghiêm trọng: bắt giữ người trái pháp luật. Vụ việc liên quan cũng diễn ra từ tận năm 2021…

Việc khám nhà Quân "Idol" kéo dài nhiều giờ với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

"Thời điểm đó, có nhiều tin đồn rằng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã "vồ hụt" Quân "Idol". Rằng do sau khi bắt giữ và khám xét không tìm thấy gì nên đành phải đưa ra tội danh trên. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bởi trước khi bắt Quân, các tội danh, hành vi của Quân "Idol" đã được chúng tôi củng cố kỹ lưỡng với nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập từ trước đó", thượng tá Khâm nói.

Thượng tá Khâm không nói quá. Bởi đến ngày 16.11.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố Quân "Idol" về tội danh "vận chuyển trái phép chất ma túy" với vai trò chủ mưu trong vụ án. Đây là tội danh cuối cùng trong tổng cộng 5 tội danh mà Quân "Idol" đã bị khởi tố tính từ thời điểm bị bắt, gồm: "vận chuyển trái phép chất ma túy", "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản", "đe dọa giết người", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Chó nghiệp vụ được sử dụng để khám xét xe của Quân "Idol" ẢNH: THANH LỘC

"Chúng tôi đã làm từng bước rất bài bản và kỹ lưỡng. Ngay sau khi bắt giữ Quân, chúng tôi ra thông báo khuyến khích các bị hại (lâu nay lo sợ) đứng ra tố cáo những tội lỗi của Quân, để cùng với những chứng cứ đã thu thập sẵn trước đó, lần lượt khởi tố Quân các tội danh với khung hình phạt rất cao", thượng tá Thuận cho biết.

R A GIÁ TẶNG 5 TỈ ĐỒNG NẾU ĐƯỢC THA

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày đầu thành lập ban chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị đã giao Phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm chủ công, thu thập chứng cứ. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều tra theo thủ tục tố tụng, nghiên cứu các quy định của pháp luật cho việc buộc tội Quân "Idol".

Băng nhóm của Quân “Idol” đã nhận những mức án nghiêm khắc trong phiên sơ thẩm tuyên án chiều 29.8 ẢNH: BÌNH SANH

Thượng tá Thuận cho biết, xác định vụ án Quân "Idol" và đồng bọn là một trong những vụ án điểm và phức tạp, có thời điểm gần như toàn bộ lực lượng của đơn vị đều tập trung tâm sức cho công tác điều tra vụ án này.

Trong khi đó, Quân với kinh nghiệm của một kẻ từng nhiều lần vào tù ra khám, dùng đủ cách để chối tội hoặc đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Chưa hết, Quân còn liên tục "bắn" về cơ quan chức năng những "viên đạn bọc đường". "Nhiều điều tra viên của chúng tôi khi tiếp xúc với Quân đều được ngã giá "khủng". Cao nhất có người đã nghe lời đề nghị "tặng 5 tỉ đồng và chạy lên chức phó phòng" của Quân, nếu như… nhẹ tay khép tội", thượng tá Thuận kể.

Cũng theo thượng tá Thuận, với tất cả các tội danh khác, Quân đã nhận tội; riêng tội danh nặng nhất với khung án tử hình, "Idol phố núi" vẫn nhất quyết không nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là việc thu thập các chứng cứ trên nền tảng số, cơ quan điều tra đã chứng minh được Quân là chủ mưu trong vụ vận chuyển 10 kg ma túy từ Quảng Trị vào TP.HCM bị phát giác hồi tháng 2.2023.

Đại tá Lê Phi Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, cho rằng vụ án của Quân "Idol" và đồng phạm là cách mà Công an tỉnh Quảng Trị trả lời cho dư luận biết rằng: Không có chuyện bảo kê, tiêu cực nào như đồn đại.

"Trái lại, tất cả đều trong "tầm ngắm" và chúng tôi kiên quyết đấu tranh đến cùng, loại trừ tội phạm theo kiểu băng nhóm, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê cũng như triệt phá các đường dây ma túy lớn… để trả lại bình yên cho nhân dân", đại tá Hùng nhấn mạnh.