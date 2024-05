2 ngày nữa, Nam bộ chấm dứt nắng nóng

Theo bản tin cập nhật này thì nắng nóng kéo dài thêm 1 ngày, so với các dự báo trước đó.



Trong những ngày tới, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối. Đây là giai đoạn chuyển mùa nên thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như giông, sét, mưa lớn cục bộ và mưa đá... CHÍ NHÂN

Trong những ngày qua, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng khu vực miền Đông nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, trong ngày 13.5, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Trị An 38,1 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 38 độ C; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,6 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 36,6 độ C; Nhà Bè (TP.HCM) 36 độ C…

Dự báo, trong ngày 13 - 15.5, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; mức nhiệt độ cao nhất tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền Đông. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bất chấp mưa rơi, Nam bộ vẫn nắng nóng vượt kỷ lục 44 năm

Từ ngày 16 - 23.5, trên khu vực Nam bộ và Tây nguyên, mưa rào và giông rải rác nhiều nơi, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Riêng tại TP.HCM, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 13 - 16.5, mưa sẽ xuất hiện ở hầu khắp các quận huyện trên địa bàn; xác suất mưa phổ biến từ 60 - 70%, tuy nhiên nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao 35 - 36 độ C.

Trong ngày 17 - 18.5, nắng nóng có xu hướng quay trở lại nhưng nhờ lượng mưa đáng kể trong những ngày trước đó nên nhiệt độ giảm còn 34 - 35 độ C.

Từ ngày 19 - 23.5, mưa xuất hiện thường xuyên hơn cả về diện và lượng với xác suất 60 - 70%, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống 33 - 34 độ C.