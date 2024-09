2 người bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin 'Hà Nam thất thủ'

Chiều 13.9, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) công an tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh A.Q (trú xã Nhân Chính, H, Lý Nhân, Hà Nam) và chị C.N (trú P.Minh Khai, TP.Phủ Lý, Hà Nam) mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang trên mạng xã hội quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15.

Công an làm việc với chị N. ẢNH: LAN ANH

Trước đó, ngày 11.9, PA05 Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook "Q.N" đăng nội dung "Thất thủ quá Thanh Liêm ơi" lên nhóm "Ship đồ ăn 24/24 Phủ Lý Hà Nam" vào lúc 7 giờ 18 ngày 11.9. PA05 Công an tỉnh Hà Nam cũng phát hiện tài khoản Facebook có tên "K.N" đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung "Hà Nam thất thủ" kèm 2 hình ảnh ngập lụt trên địa bàn TP.Phủ Lý.

Xác định 2 tài khoản Facebook này đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang, lo sợ trong dư luận quần chúng, đặc biệt trong tình hình cả tỉnh Hà Nam đang căng mình ứng phó với mưa lũ, PA05 Công an tỉnh Hà Nam đã xác minh và triệu tập 2 chủ tài khoản lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Q. và chị N. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin, bình luận trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và đã tự giác gỡ bỏ thông tin, bài viết đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; theo dõi thông tin tại các website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng chính xác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ bị phát hiện, sẽ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.