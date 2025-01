2 người đàn ông bị đánh bầm dập ở Bình Chánh: Nghi phạm khai gì?

Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Thành (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (43 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành và Lượm được xác định đã đánh 2 người đàn ông "bầm dập" ở xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) mà mạng xã hội đã đăng tải.

2 nghi phạm đánh người khi bị bắt ẢNH: C.T..V

Theo đó, tại cơ quan điều tra, cả hai khai khoảng 15 giờ ngày 2.1, Thành chở Lượm trên xe máy đến quán nước mía trên đường Nguyễn Thị Trọn (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) uống nước.

Khi vừa đến quán, Lượm và Thành thấy ông D.Đ.T (49 tuổi, ở Q.Tân Bình) và ông N.N.C (44 tuổi, ở tỉnh cà Mau; không phải N.N.T như thông tin trước đó) cũng chở nhau trên xe máy đến quán nước.

Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy ông N.N.C, Lượm đến lớn tiếng, thách đánh nhau. Thành và Lượm sau đó lao vào đánh 2 người đàn ông; dùng chân đá, đạp các nạn nhân. Ngoài ra, Thành còn chạy vào quán nước cầm 2 khúc mía ra đánh, đập 2 người đàn ông. Mía gãy, Thành tiếp tục chạy vào quán nước lấy khúc gỗ (chày đập nước đá) để đánh.

Toàn sự việc được người dân dùng điện thoại quay lại và báo công an. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an H.Bình Chánh nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A xác minh, mời những người liên quan làm việc.

Riêng Lượm và Thành đánh người xong đã bỏ trốn và bị công an bắt trong tối cùng ngày, đưa về làm rõ.

Bước đầu, cả hai khai nhận hành vi của mình, nguyên nhân đánh 2 người đàn ông xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc cả 4 người đều có sử dụng rượu bia.

Do hành vi của Lượm và Thành có dấu hiệu phạm vào tội gây rối trật tự công cộng nên bị bắt khẩn cấp. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý Thành, Lượm theo quy định pháp luật.