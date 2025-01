2 người đàn ông bị đánh bầm dập ở Bình Chánh: Nghi phạm trốn về Long An

Liên quan vụ 2 người đàn ông bị đánh bầm dập trên đường Nguyễn Thị Trọn, ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Thành (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (43 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 nghi phạm đánh người khi bị bắt ẢNH: C.T.V

Trước đó, chiều 2.1, người dân gọi báo công an trên đường Nguyễn Thị Trọn (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) xảy vụ đánh người gây thương tích.

Công an xã Vĩnh Lộc A phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh đến ghi hiện trường. Bước đầu xác định 2 người bị đánh là ông N.N.T (44 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) và ông D.Đ.T (49 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM).

Theo đoạn clip dài 37 giây mà người dân ghi lại cho thấy, ông N.N.T và D.Đ.T bị 2 nghi phạm Lượm và Thành liên tục đánh, đá vào mặt. Khi nạn nhân ngã trên đường, nhóm người lao đến dẫm, đạp.

Trong khi đó, người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, nhóm người đánh ông N.N.T và D.Đ.T còn xông vào quán nước lấy 2 khúc mía đánh, đập nạn nhân. Mía gãy, họ vào lấy cây chày đập đá bằng gỗ của quán để đánh.

Trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc A phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an H.Bình Chánh nhanh chóng bắt được Lượm và Thành (nghi phạm đánh 2 người đàn ông) khi đang lẩn trốn tại Long An. Hiện tại công an tiếp tục lấy lời khai 2 nghi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý những hành vi liên quan.